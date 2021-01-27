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    Панюков – о Погребняке: «Местный Ибрагимович. В 37 лет он в полном порядке»

    Нападающий «Урала» Андрей Панюков высказался об одноклубнике Павле Погребняке.

    — Говорят, Погребняка во второй раз подписали как раз из-за твоей травмы.

    — Не знаю, возможно. У меня такое вообще впервые, обычно всякие надрывы обходили.

    — Роль Погребняка в команде. Батя?

    — Паша — очень опытный игрок, с такой прекрасной карьерой. В 37 лет он в полном порядке. Местный Ибрагимович. Отлично бегает, держит все нагрузки. С такой экологией до 30 бы добегать, а он пашет вместе со всеми.

    • В девяти матчах текущего сезона Погребняк забил один гол и отдал ассист.
    • Его контракт с «Уралом» истекает летом 2021 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.01.2021 23:45
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