Панюков – о Погребняке: «Местный Ибрагимович. В 37 лет он в полном порядке»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков высказался об одноклубнике Павле Погребняке.

— Говорят, Погребняка во второй раз подписали как раз из-за твоей травмы.

— Не знаю, возможно. У меня такое вообще впервые, обычно всякие надрывы обходили.

— Роль Погребняка в команде. Батя?

— Паша — очень опытный игрок, с такой прекрасной карьерой. В 37 лет он в полном порядке. Местный Ибрагимович. Отлично бегает, держит все нагрузки. С такой экологией до 30 бы добегать, а он пашет вместе со всеми.