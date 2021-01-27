Панюков – о Погребняке: «Местный Ибрагимович. В 37 лет он в полном порядке»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков высказался об одноклубнике Павле Погребняке.
— Говорят, Погребняка во второй раз подписали как раз из-за твоей травмы.
— Не знаю, возможно. У меня такое вообще впервые, обычно всякие надрывы обходили.
— Роль Погребняка в команде. Батя?
— Паша — очень опытный игрок, с такой прекрасной карьерой. В 37 лет он в полном порядке. Местный Ибрагимович. Отлично бегает, держит все нагрузки. С такой экологией до 30 бы добегать, а он пашет вместе со всеми.
- В девяти матчах текущего сезона Погребняк забил один гол и отдал ассист.
- Его контракт с «Уралом» истекает летом 2021 года.
Источник: «Матч ТВ»