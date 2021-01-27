«Благодарим всех, кто дал возможность жить в лучшем городе мира». «Зенит» напомнил о годовщине снятия блокады Ленинграда

Прошло 77 лет со дня снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. О годовщине напомнил «Зенит».

«Сегодня мы отмечаем 77-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

В этот день мы вспоминаем и благодарим всех, кто дал нам возможность жить в лучшем городе мира», – написал клуб.