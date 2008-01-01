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    «Благодарим всех, кто дал возможность жить в лучшем городе мира». «Зенит» напомнил о годовщине снятия блокады Ленинграда

    Прошло 77 лет со дня снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. О годовщине напомнил «Зенит».

    «Сегодня мы отмечаем 77-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

    В этот день мы вспоминаем и благодарим всех, кто дал нам возможность жить в лучшем городе мира», – написал клуб.

    • В Санкт-Петербурге сегодня пройдут памятные мероприятия.
    • «Зенит» в 11:00 по Москве начнет товарищеский матч против «Урала».
    • Команда находится в ОАЭ на сборах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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