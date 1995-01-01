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    «Крылья Советов» – об интересе к Глушенкову: «Пока думаем»

    «Крылья Советов» могут вновь заполучить полузащитника Максима Глушенкова. Об этом сообщил генеральный директор самарцев Евгений Калакуцкий.

    «Рано говорить о чем-то конкретном. Мы интересуемся многими футболистами, у нас точечная селекционная деятельность. Как футболист Глушенков нам интересен, но там же дело еще в том, что он восстанавливается после травмы. Пока думаем», – сказал Калакуцкий.

    • Глушенков уже выступал за «Крылья» в прошлом сезоне, сыграл 10 матчей, забил 3 гола и сделал ассист.
    • По итогам 26 туров самарцы идут на 2-м месте в ФНЛ.
    • Глушенков – воспитанник смоленского футбола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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