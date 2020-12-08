«Крылья Советов» могут зимой арендовать у «Спартака» Глушенкова

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков во время зимней паузы может сменить команду.

По информации «Матч ТВ», в аренде 21-летнего футболиста заинтересованы «Крылья Советов».

Сейчас хавбек восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки коленного сустава, однако в самарском клубе рассчитывают, что он будет готов к заключительной части сезона и поможет команде побороться за возвращение в РПЛ.