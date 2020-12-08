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  • «Крылья Советов» могут зимой арендовать у «Спартака» Глушенкова

«Крылья Советов» могут зимой арендовать у «Спартака» Глушенкова

8 декабря 2020, 00:15
6

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков во время зимней паузы может сменить команду.

По информации «Матч ТВ», в аренде 21-летнего футболиста заинтересованы «Крылья Советов».

Сейчас хавбек восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки коленного сустава, однако в самарском клубе рассчитывают, что он будет готов к заключительной части сезона и поможет команде побороться за возвращение в РПЛ.

  • Глушенков уже выступал за «Крылья» в прошлом сезоне, сыграл десять матчей, забил три гола и сделал один ассист.
  • По итогам 26 туров самарцы идут на втором месте в ФНЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Крылья Советов Спартак Глушенков Максим
Комментарии (6)
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vka1970
1607395184
А самим он не нужен?
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oyabun
1607401476
А что в Спартаке избыток хороших игроков в полузащиту? На замену выпускать некого! Надеюсь Макс останется в Спартаке.
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bzfar
1607401872
Не Макса нельзя отдавать. По технике Глушенков может стать хорошей "десяткой". Надеюсь, травма не повлияет на его технику.
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zigbert
1607415298
В будущем может вырасти в классного игрока. Спартаку он еще пригодится.
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Иван Петров 1986
1607438172
Да Бакаеву то он точно не уступит.
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