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    «Крылья Советов» могут зимой арендовать у «Спартака» Глушенкова

    Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков во время зимней паузы может сменить команду.

    По информации «Матч ТВ», в аренде 21-летнего футболиста заинтересованы «Крылья Советов».

    Сейчас хавбек восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки коленного сустава, однако в самарском клубе рассчитывают, что он будет готов к заключительной части сезона и поможет команде побороться за возвращение в РПЛ.

    • Глушенков уже выступал за «Крылья» в прошлом сезоне, сыграл десять матчей, забил три гола и сделал один ассист.
    • По итогам 26 туров самарцы идут на втором месте в ФНЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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