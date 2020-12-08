«Крылья Советов» могут зимой арендовать у «Спартака» Глушенкова

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков во время зимней паузы может сменить команду.
По информации «Матч ТВ», в аренде 21-летнего футболиста заинтересованы «Крылья Советов».
Сейчас хавбек восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки коленного сустава, однако в самарском клубе рассчитывают, что он будет готов к заключительной части сезона и поможет команде побороться за возвращение в РПЛ.
- Глушенков уже выступал за «Крылья» в прошлом сезоне, сыграл десять матчей, забил три гола и сделал один ассист.
- По итогам 26 туров самарцы идут на втором месте в ФНЛ.
Источник: «Матч ТВ»