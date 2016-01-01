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    Канчельскис: «Фиорентина» – последний шанс для Кокорина вернуться в сборную»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

    – Мы же с вами знаем, что Кокорин умеет играть в футбол. Или вы не согласны? Почему давно ничего не показывал? Человек вообще-то почти год провел за решеткой. Потом ему потребовалось время для восстановления кондиций.

    Наверняка его агенты, представители здорово поработали. Да и зачем теперь разбираться в том, как совершился этот трансфер? Нам остается только пожелать ему удачи и радоваться успехам в серии А. Теперь все зависит от него.

    — Получится?

    — Александр, думаю, сам понимает, что «Фиорентина» для него последний шанс вернуться в сборную. Во Флоренции очень требовательные болельщики. Докажет свою состоятельность — на руках станут носить. А если нет... Мало не покажется, возникнут очень серьезные проблемы.

    Ему надо собраться и 24 часа думать о футболе. Все же от головы идет. Это очень хороший шанс перезапустить карьеру, да и свою жизнь.

    — Вы в 29 лет уже уехали из Италии, а он в этом возрасте только туда отправился. Рискованно?

    — Почему? Хороший футбольный возраст. Все реально. Повторяю, Кокорин не разучился играть. Просто надо выбросить из головы все эти мысли о красивой жизни, «феррари» и так далее. Почему бы не доказать тренеру сборной, что его рано списали со счетов?

    • Сегодня, 26 января, Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной».
    • Его соглашение с клубом будет рассчитано на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      D C 17 минут назад

      Еcли делaете cтавки -> info-bet.ru

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      Рейтинг: +12143

      Garrincha58 2 часа назад

      нет у него шансов! сверху не разрешат

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      Рейтинг: +19852

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Может и последний, только самому Кокорину это нахер не нужно.

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      Рейтинг: +12143

      Garrincha58 > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      а ему вообще ничего не нужно от футбола кроме денег и тусовок, Флоренция очередное приключение

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