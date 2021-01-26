Канчельскис: «Фиорентина» – последний шанс для Кокорина вернуться в сборную»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

– Мы же с вами знаем, что Кокорин умеет играть в футбол. Или вы не согласны? Почему давно ничего не показывал? Человек вообще-то почти год провел за решеткой. Потом ему потребовалось время для восстановления кондиций.

Наверняка его агенты, представители здорово поработали. Да и зачем теперь разбираться в том, как совершился этот трансфер? Нам остается только пожелать ему удачи и радоваться успехам в серии А. Теперь все зависит от него.

— Получится?

— Александр, думаю, сам понимает, что «Фиорентина» для него последний шанс вернуться в сборную. Во Флоренции очень требовательные болельщики. Докажет свою состоятельность — на руках станут носить. А если нет... Мало не покажется, возникнут очень серьезные проблемы.

Ему надо собраться и 24 часа думать о футболе. Все же от головы идет. Это очень хороший шанс перезапустить карьеру, да и свою жизнь.

— Вы в 29 лет уже уехали из Италии, а он в этом возрасте только туда отправился. Рискованно?

— Почему? Хороший футбольный возраст. Все реально. Повторяю, Кокорин не разучился играть. Просто надо выбросить из головы все эти мысли о красивой жизни, «феррари» и так далее. Почему бы не доказать тренеру сборной, что его рано списали со счетов?