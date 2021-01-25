Главные новости дня. «Челси» уволил Лэмпада, Кокорин прибыл во Флоренцию

Voetbal Nieuws: «Антверпен» договорился об аренде Гайча без права выкупа

Официально: «Челси» уволил Лэмпарда

Журналист Романо: Тухель заменит Лэмпарда в «Челси». Рангник отказался временно возглавить команду

«Чемпионат»: Промес получит более 600 тысяч, если подпишет контракт со «Спартаком»

Baza: Аггер, задержанный на митинге в поддержку Навального – россиянин, сменивший имя

Гендиректор «Тамбова»: «99%, что клуб перестанет существовать. Нет источника финансирования»

«ПСЖ» намерен перебить предложение «Реала» Рамосу

Журналист Скира: «Порту» и «Бешикташ» начали переговоры с Халком

«СЭ»: Кокорин сегодня поужинает с президентом «Фиорентины», а завтра подпишет контракт с клубом

Marca: «Зенит» должен «Барселоне» более 9 миллионов за Малкома