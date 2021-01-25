Voetbal Nieuws: «Антверпен» договорился об аренде Гайча без права выкупа

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в Бельгии, утверждает Voetbal Nieuws.
По информации источника, переход 21-летнего футболиста согласовал «Антверпен».
Ожидается, что аргентинец будет арендован до конца нынешнего сезона без права выкупа.
- Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
- В его активе один гол и один ассист в 18 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
Источник: Voetbal Nieuws
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