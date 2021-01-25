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  • Voetbal Nieuws: «Антверпен» договорился об аренде Гайча без права выкупа

Voetbal Nieuws: «Антверпен» договорился об аренде Гайча без права выкупа

25 января 2021, 12:45
3

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в Бельгии, утверждает Voetbal Nieuws.

По информации источника, переход 21-летнего футболиста согласовал «Антверпен».

Ожидается, что аргентинец будет арендован до конца нынешнего сезона без права выкупа.

  • Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
  • В его активе один гол и один ассист в 18 матчах.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

Источник: Voetbal Nieuws

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Бельгия. Про-Лига Россия. Премьер-лига Антверпен ЦСКА Гайч Адольфо
Комментарии (3)
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portero
1611573899
Агент так старался, десяток команд прямо уже деньги везли за Адольфа, а оказалось никому не втюхать...
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vladimir-7
1611606059
Всё сделано грамотно, отлично.
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Hektor 84
1611681589
Как раз его уровень
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