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    Voetbal Nieuws: «Антверпен» договорился об аренде Гайча без права выкупа

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в Бельгии, утверждает Voetbal Nieuws.

    По информации источника, переход 21-летнего футболиста согласовал «Антверпен».

    Ожидается, что аргентинец будет арендован до конца нынешнего сезона без права выкупа.

    • Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
    • В его активе один гол и один ассист в 18 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

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    Источник: Voetbal Nieuws

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