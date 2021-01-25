«Чемпионат»: Промес получит более 600 тысяч, если подпишет контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес близок к переходу в «Спартак».

По информации «Чемпионата», московский клуб выплатит 29-летнему голландцу подписной бонус в размере более 600 тысяч евро, если трансфер состоится.

Ранее утверждалось, что «Спартак» согласовал переход голландца за 12 миллионов евро.

«Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.

Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.

Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

De Telegraaf: «Аякс» не получал предложений от «Спартака» по Промесу