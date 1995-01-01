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    «Чемпионат»: Промес получит более 600 тысяч, если подпишет контракт со «Спартаком»

    Полузащитник «Аякса» Квинси Промес близок к переходу в «Спартак».

    По информации «Чемпионата», московский клуб выплатит 29-летнему голландцу подписной бонус в размере более 600 тысяч евро, если трансфер состоится.

    Ранее утверждалось, что «Спартак» согласовал переход голландца за 12 миллионов евро.

    • «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.
    • Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
    • Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

    De Telegraaf: «Аякс» не получал предложений от «Спартака» по Промесу

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5019

      Puddle 8 минут назад

      Так лихо крючкохвостых еще никто не разводил! Гы-гы-гы!

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