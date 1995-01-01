«Чемпионат»: Промес получит более 600 тысяч, если подпишет контракт со «Спартаком»

Так лихо крючкохвостых еще никто не разводил! Гы-гы-гы!
Полузащитник «Аякса» Квинси Промес близок к переходу в «Спартак».
По информации «Чемпионата», московский клуб выплатит 29-летнему голландцу подписной бонус в размере более 600 тысяч евро, если трансфер состоится.
Ранее утверждалось, что «Спартак» согласовал переход голландца за 12 миллионов евро.
- «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.
- Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
- Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
De Telegraaf: «Аякс» не получал предложений от «Спартака» по Промесу