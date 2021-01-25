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  • De Telegraaf: «Аякс» не получал предложений от «Спартака» по Промесу

De Telegraaf: «Аякс» не получал предложений от «Спартака» по Промесу

25 января 2021, 11:48
7

Информация о договоренности между «Аяксом» и «Спартаком» о трансфере полузащитника Квинси Промеса не соответствует действительности.

Как сообщает De Telegraaf, амстердамский клуб пока не получал предложений касательно продажи 29-летнего футболиста.

При этом «Аякс» готов отпустить хавбека в другую команду, если за него заплатят требуемую сумму.

Ранее утверждалось, что «Спартак» согласовал переход голландца за 12 миллионов евро.

  • Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
  • Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

Источник: De Telegraaf

Крупнейшая ежедневная общенациональная газета Голландии с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Аякс Промес Квинси
Комментарии (7)
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Spinorr
1611567233
Было ли хоть одно удачное возвращение легионера или нашего игрока в Спартак за последние лет 10-12?
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oyabun
1611569589
Очень интересно. А везде пишут, что Промес одной ногой уже в Спартаке. Видимо снова выдают желательное за действительное.
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qawzsexdr
1611570341
Не настолько же он отмороженый, чтобы в наше болото вернуться.
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portero
1611574129
А тут уже часть болельщиков встречу готовит, а руководство и не желает денюжку тратить на Антоху...
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zigbert
1611584337
Все считают это как свершившийся факт а они как говорится :"Ни сном, ни духом".
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Hektor 84
1611681536
Так всегда пишут перед продажей футболиста
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