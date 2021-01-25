De Telegraaf: «Аякс» не получал предложений от «Спартака» по Промесу

Информация о договоренности между «Аяксом» и «Спартаком» о трансфере полузащитника Квинси Промеса не соответствует действительности.

Как сообщает De Telegraaf, амстердамский клуб пока не получал предложений касательно продажи 29-летнего футболиста.

При этом «Аякс» готов отпустить хавбека в другую команду, если за него заплатят требуемую сумму.

Ранее утверждалось, что «Спартак» согласовал переход голландца за 12 миллионов евро.