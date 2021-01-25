De Telegraaf: «Аякс» не получал предложений от «Спартака» по Промесу

Информация о договоренности между «Аяксом» и «Спартаком» о трансфере полузащитника Квинси Промеса не соответствует действительности.
Как сообщает De Telegraaf, амстердамский клуб пока не получал предложений касательно продажи 29-летнего футболиста.
При этом «Аякс» готов отпустить хавбека в другую команду, если за него заплатят требуемую сумму.
Ранее утверждалось, что «Спартак» согласовал переход голландца за 12 миллионов евро.
- Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
- Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
Источник: De Telegraaf
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