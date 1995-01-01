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    De Telegraaf: «Аякс» не получал предложений от «Спартака» по Промесу

    Информация о договоренности между «Аяксом» и «Спартаком» о трансфере полузащитника Квинси Промеса не соответствует действительности.

    Как сообщает De Telegraaf, амстердамский клуб пока не получал предложений касательно продажи 29-летнего футболиста.

    При этом «Аякс» готов отпустить хавбека в другую команду, если за него заплатят требуемую сумму.

    Ранее утверждалось, что «Спартак» согласовал переход голландца за 12 миллионов евро.

    • Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
    • Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

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    Источник: De Telegraaf

    Крупнейшая ежедневная общенациональная газета Голландии с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +605

      qawzsexdr 10 минут назад

      Не настолько же он отмороженый, чтобы в наше болото вернуться.

      0
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      Рейтинг: +26364

      oyabun 22 минуты назад

      Очень интересно. А везде пишут, что Промес одной ногой уже в Спартаке. Видимо снова выдают желательное за действительное.

      0
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      Рейтинг: +484

      Spinorr 1 час назад

      Было ли хоть одно удачное возвращение легионера или нашего игрока в Спартак за последние лет 10-12?

      0
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