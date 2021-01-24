Журналист Скира: Промес согласился на условия «Спартака». Сумма трансфера – 12 миллионов

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес близок к возвращению в «Спартак».
По информации журналиста Николы Скиры, «Спартак» согласовал условия контракта с Промесом. Сообщается, что 29-летний голландец обойдется московскому клубу в 12 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.
- Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг против ухода Промеса.
- «Спартак» подтвердил факт переговоров по Промесу.
Журналист Карпов: «Спартак» отдаст Глушенкова в аренду из-за вероятного трансфера Промеса
Источник: твиттер Николо Скиры