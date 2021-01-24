Журналист Скира: Промес согласился на условия «Спартака». Сумма трансфера – 12 миллионов

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    24.01.2021 23:50
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7245

      Вомбат 8 минут назад

      Хорошая новость. Если его там не посадят, то Спартак он усилит. Но не так намного, как надеются красно-белые фанаты. Его лучшие годы позади.

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      Рейтинг: +19841

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Кто теперь на лавку?...

      0
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      Рейтинг: +13054

      alarm 26 минут назад

      теперь зулус будет доить свиней вместо кокорина)

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      Рейтинг: +4987

      Puddle > alarm 19 минут назад

      Промес-глиномес)

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      Рейтинг: +3160

      ziborock > Puddle 4 минуты назад

      Твою что ли глину месил?!)))

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      Рейтинг: +4987

      Puddle > ziborock 2 минуты назад

      не угадал. Твою. а потом в рот тебе напихал. гыгыгы

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      Рейтинг: +497

      кран 31 минуту назад

      Поздравляю! Главное, чтоб мотивацию не потерял...

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