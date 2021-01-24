Журналист Скира: Промес согласился на условия «Спартака». Сумма трансфера – 12 миллионов

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес близок к возвращению в «Спартак».

По информации журналиста Николы Скиры, «Спартак» согласовал условия контракта с Промесом. Сообщается, что 29-летний голландец обойдется московскому клубу в 12 миллионов евро.

Сообщалось, что «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг против ухода Промеса.

против ухода Промеса. «Спартак» подтвердил факт переговоров по Промесу.

Журналист Карпов: «Спартак» отдаст Глушенкова в аренду из-за вероятного трансфера Промеса