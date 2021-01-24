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    Журналист Карпов: «Спартак» отдаст Глушенкова в аренду из-за вероятного трансфера Промеса

    Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков в ближайшее время может покинуть московский клуб.

    По информации журналиста Ивана Карпова, «Спартак» отдаст Глушенкова в аренду. Основной претендент на футболиста – «Крылья Советов». 21-летним хавбеком также интересуются европейские клубы.

    Сообщается, что «Спартак» решил отпустить игрока в аренду из-за вероятного трансфера полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    24.01.2021 22:45
    Комментарии17
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      Рейтинг: +44600

      portero 7 минут назад

      Ну барину виднее, но вроде иностранца надо убирать...
      Или существует причина по которой часть игроков играет лучше в других клубах чем в Спартаке.
      причина в тренерах и руководстве???

      0
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      Рейтинг: +7152

      ivany4 12 минут назад

      Глушенкову после травмы форму было бы легче набирать в аренде.
      А если еще и зарубежная получится, то будет совсем хорошо.
      Промеса хотелось бы видеть в команде. Но только того, прошлого. Какой он сейчас, в какой форме, - вопрос. Пусть думают специ, у них опыт поболее будет.

      0
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      Рейтинг: +19841

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Это очень плохая новость.

      0
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      Рейтинг: +1801

      Aston 47 минут назад

      По мне глупость,Макс многому бы научился у Квинси

      1
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      Рейтинг: +4987

      Puddle 1 час назад

      Стыдно за ГЛИНОпроМЕСа! Гы-гы-гы!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7659

      Hektor 84 > Puddle 1 час назад

      Что очко зачесалось? Скоро Промес почешет бомжерылым)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4987

      Puddle > Hektor 84 1 час назад

      Очко он только тебе почешет, каплун ты малахольный! Гы-гы-гы!

      -3
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      Рейтинг: +1801

      Aston > Puddle 54 минуты назад

      Ты рот сначала помой,помойный!тебе кто-то в него кончил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1252

      Бoрат > Aston 48 минут назад

      Гыгыгы . Угадал , угадал , только не рассказывай никому , а то мне уже стыдно за себя , но он ТАК просил . Гыгыгы . .

      1
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      Рейтинг: +4987

      Puddle > Aston 48 минут назад

      О! Еще один петушара свое кукарекало разинуло! Клюв запаяй свой! И, кстати, когда я на тебя ссал, ты крыльями махал и громко визжал! Гы-гы-гы!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4987

      Puddle > Бoрат 46 минут назад

      Гей тупой, ты ошибся! Вы по вечерам с литлбоем друг в друга долбитесь!

      -1
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      Рейтинг: -280

      литлбой77 > Puddle 33 минуты назад

      петушара !ты с собой всех не путай!все знают уже это твое любимое брат в опу и рот!гы гы гы!столько доказательств а ты все брыкаисси!

      0
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      Рейтинг: -280

      литлбой77 > Puddle 31 минуту назад

      берешь брал и будешь брать!сам сказал,признался!люди подтвердили!и на попятную!нехорошо!вот он удел бомжекрылых петушар!сядь и засохни ,и вели своим петушарам заткнуться уже!!

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      Рейтинг: -1252

      Бoрат > Puddle 19 минут назад

      Эй , дружок , ты чего так разошелся , сглотнул уже , тогда вылизывай зад и ложись спать , следующая " кормешка " только завтра . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +4987

      Puddle > Бoрат 16 минут назад

      Если тебя усыновили два питараса по молодости, и сделали тебя петухом, одним из своих розовых тампаксов стал, то это ещё не семья, педаль рваная

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      Рейтинг: +4987

      Puddle > Бoрат 15 минут назад

      Ну тебе питарасу на гей сайт давно пора, или соседа закадри, петушков твоя фамилия, мне рассказали.

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      Рейтинг: -1252

      Бoрат > Puddle 4 минуты назад

      Миленький , я даже знаю кто твой " дружочек " , так что не выеживайся , как говорится с кем поведешься , от того и наберешься и под какого " кумира " ты сейчас пытаешься косить , понятно . Ну знать глубоко он проник тебе в " душу " Гыгыгы .

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