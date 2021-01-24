Журналист Карпов: «Спартак» отдаст Глушенкова в аренду из-за вероятного трансфера Промеса

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков в ближайшее время может покинуть московский клуб.
По информации журналиста Ивана Карпова, «Спартак» отдаст Глушенкова в аренду. Основной претендент на футболиста – «Крылья Советов». 21-летним хавбеком также интересуются европейские клубы.
Сообщается, что «Спартак» решил отпустить игрока в аренду из-за вероятного трансфера полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.
- Глушенков играл за «Крылья Советов» во второй половине сезона-2019/20.
- Сообщалось, что «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.
- Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг против ухода Промеса.
- «Спартак» подтвердил факт переговоров по Промесу.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова