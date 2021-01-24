Журналист Карпов: «Спартак» отдаст Глушенкова в аренду из-за вероятного трансфера Промеса

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков в ближайшее время может покинуть московский клуб.

По информации журналиста Ивана Карпова, «Спартак» отдаст Глушенкова в аренду. Основной претендент на футболиста – «Крылья Советов». 21-летним хавбеком также интересуются европейские клубы.

Сообщается, что «Спартак» решил отпустить игрока в аренду из-за вероятного трансфера полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.