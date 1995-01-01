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    «СЭ»: «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды

    Полузащитник «Аякса» Квинси Промес близок к возвращению в «Спартак».

    По информации «Спорт-Экспресса», 29-летний голландец станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака», если вернется в команду.

    Sport24: переговоры «Спартака» и «Аякса» по трансферу Промеса близки к завершению

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии11
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      Рейтинг: +14974

      vladimir-7 36 секунд назад

      Аякс запросит десяточку и Промес объявит зп в 3,5 млн. евро в год
      и согласится ли на это Федун с Заремой, вопрос.

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      Рейтинг: +13050

      alarm 10 минут назад

      позор! зулус!

      0
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      Рейтинг: +5436

      "supermax" > alarm 20 секунд назад

      сказала самая высокооплачиваемая шалава на сайте

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      Рейтинг: +2626

      neim 12 минут назад

      Как Кокорин примерно ? 😲😲😲

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      Рейтинг: +2214

      Дедуктор 20 минут назад

      Промес без Глушака не потянет. Они именно вместе были хороши. Без Промеса Глушак сдулся, а Промес в других клубах без Глушака и не надулся.

      0
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      Рейтинг: +212

      Best_forever 40 минут назад

      Опять откаты!

      1
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      Рейтинг: +16840

      slavutiq70 41 минуту назад

      Ну не плохо было бы продав Коку взять Антоху,,,,по крайне мере точно был бы полезней Кокорина,,,,

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      Рейтинг: +10019

      ilichkadr > slavutiq70 33 минуты назад

      Ага, за 3.5 ляма, которые получат за Коку от Фиорентины.

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      Рейтинг: +2116

      swot1205 47 минут назад

      Антоха, давай возвращайся, мы тебя ждем!!!

      2
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      Рейтинг: +14974

      vladimir-7 > swot1205 6 минут назад

      Готовьте бабульки Аяксу, который ждет неустойку и от Промеса
      за разрыв контракта в одностороннем порядке.

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      Рейтинг: +2116

      swot1205 > vladimir-7 5 минут назад

      тебя, мля , спросить забыли. готовь жо пу, е ба ть будут тебя вечером неизвестные. и вообще занюхай пи сю

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