«СЭ»: «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды

Аякс запросит десяточку и Промес объявит зп в 3,5 млн. евро в год
и согласится ли на это Федун с Заремой, вопрос.
Полузащитник «Аякса» Квинси Промес близок к возвращению в «Спартак».
По информации «Спорт-Экспресса», 29-летний голландец станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака», если вернется в команду.
- У нидерландца есть бизнес в Москве.
- Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг против ухода Промеса.
- «Спартак» подтвердил факт переговоров по Промесу.
Sport24: переговоры «Спартака» и «Аякса» по трансферу Промеса близки к завершению