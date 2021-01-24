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    Sport24: переговоры «Спартака» и «Аякса» по трансферу Промеса близки к завершению

    Квинси Промес близок к возвращению в «Спартак». Переговоры с «Аяксом» о трансфере игрока за 12 миллионов евро находятся в завершающей стадии.

    Промес уже сообщил партнерам по «Аяксу», что может вскоре покинуть команду.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2214

      Дедуктор 24 минуты назад

      Так вот почему так срочно Кокорина продали в великий итальянский клуб. Два пахана в свинарнике это перебор. Пришлось бы схлестнуться за авторитет. Кому свинарник "держать". И еще вопрос - чем бы закончилось. Когда Коко со стулом, а зулус с ножичком.

      -2
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      Рейтинг: -1221

      Бoрат > Дедуктор 17 минут назад

      Правильно , авторитет должен быть один , как у нас в Зените - Дзюба- рукоблудный . Вот только метод поощрения и наказания у него один и тот-же, надо как то над эти вопросом поработать . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +164

      55together 44 минуты назад

      пьянь типа кокорина или паренек с ножичком - это же типичное мясо! Надо брать!

      2
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      Рейтинг: -1221

      Бoрат > 55together 38 минут назад

      Надо сменить ник на " 69together " будет креативно , а то как то типично . Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +2793

      Semenycch 1 час назад

      Народная мудрость утверждает о том, что заход дважды в одну реку добром не кончится.

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      Рейтинг: +5436

      "supermax" > Semenycch 34 минуты назад

      она гласит, что в одну реку нельзя войти дважды.
      означает она примерно то, что если вы хотите войти в ту же реку, то это уже будет не та река, потому что те воды, в которые вы вошли ранее, уже утекли...
      с момента ухода Промеса утекло не мало воды...не та уже река, глупенький семеныч...минусуй

      3
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      Рейтинг: +26361

      oyabun 1 час назад

      Это было бы замечательно!

      4
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      Рейтинг: +10968

      JTherry 1 час назад

      Квинси, игрок качественный, бесспорно, но... есть вопросы по мотивации

      4
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