Sport24: переговоры «Спартака» и «Аякса» по трансферу Промеса близки к завершению

Так вот почему так срочно Кокорина продали в великий итальянский клуб. Два пахана в свинарнике это перебор. Пришлось бы схлестнуться за авторитет. Кому свинарник "держать". И еще вопрос - чем бы закончилось. Когда Коко со стулом, а зулус с ножичком.
Квинси Промес близок к возвращению в «Спартак». Переговоры с «Аяксом» о трансфере игрока за 12 миллионов евро находятся в завершающей стадии.
Промес уже сообщил партнерам по «Аяксу», что может вскоре покинуть команду.
- У нидерландца есть бизнес в Москве.
- Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг против ухода Промеса.
- «Спартак» подтвердил факт переговоров по Промесу.