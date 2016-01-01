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    Sky Sports: Рангник отказался временно возглавить «Челси», клуб назначит Тухеля до среды

    «Челси» предлагал Ральфу Рангнику возглавить команду на временной основе, но тот отказался, утверждает Sky Sports.

    Сегодня клуб объявил об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера, но не назвал специалиста, который заменит его.

    Ожидается, что «Челси» назначит Томаса Тухеля. Это должно произойти до среды.

    • Лэмпард тренировал «Челси» с июля 2019 года.
    • Лондонцы занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ.

    Линекер: «Нелепо увольнять Лэмпарда после первой же неудачной серии. «Челси» ничему не учится»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      gohfeld 35 минут назад

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      Рейтинг: +1577

      anri1703 1 час назад

      а Артета все в Арсенале при том что Арсенал 10 а Венгера помнится за место выше упрекали

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