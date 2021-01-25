Линекер: «Нелепо увольнять Лэмпарда после первой же неудачной серии. «Челси» ничему не учится»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал решение «Челси» уволить главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

«Сообщают, что сегодня «Челси» уволит Фрэнка Лэмпарда. Совершенно нелепо делать это после первой же неудачной серии.

Было очевидно, что ему потребуется время, учитывая то, сколько новичков пришло в клуб. В футболе редко признают, что сила в терпении. Они ничему не учатся», – написал Линекер в твиттере.

Лэмпард тренировал «Челси» с 2019 года.

«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб должен возглавить бывший тренер «ПСЖ» Томас Тухель.

Официально: «Челси» уволил Лэмпарда