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    «Фиорентина»: «Медосмотр Кокорина продолжается»

    Пресс-служба «Фиорентины» сообщила, что обследование форварда Александра Кокорина еще не завершено.

    «Медосмотр продолжается», – говорится в публикации клуба в твиттере с прикрепленной фотографией футболиста в форме итальянской команды.

    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • Первая тренировка 29-летнего россиянина в новом клубе запланирована на вторник, 26 января.
    • По информации «СЭ», нападающий будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.

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    Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»

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      gohfeld 35 минут назад

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