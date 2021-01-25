«Фиорентина»: «Медосмотр Кокорина продолжается»

Пресс-служба «Фиорентины» сообщила, что обследование форварда Александра Кокорина еще не завершено.
«Медосмотр продолжается», – говорится в публикации клуба в твиттере с прикрепленной фотографией футболиста в форме итальянской команды.
- Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
- Первая тренировка 29-летнего россиянина в новом клубе запланирована на вторник, 26 января.
- По информации «СЭ», нападающий будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
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Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»