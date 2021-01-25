Кокорин прибыл на медосмотр для «Фиорентины»

Нападающий Александр Кокорин прибыл на медосмотр в клинику «Вилла Стюарт» перед подписанием контракта с «Фиорентиной», сообщает «Матч ТВ».

Перед этим 29-летнему россиянину проверили сердце в римской поликлинике «Джемелли».

«Почему выбрал «Фиорентину»? Потому что это топ-клуб. Почему так долго ехал в «Виллу Стюарт»? Педали крутил (в другой клинике)», – рассказал Кокорин.

Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.

Первая тренировка 29-летнего россиянина в новом клубе запланирована на вторник, 26 января.

По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Выбрал Флоренцию из-за ее красоты». Кокорин – о переходе в «Фиорентину»