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    Кокорин прибыл на медосмотр для «Фиорентины»

    Нападающий Александр Кокорин прибыл на медосмотр в клинику «Вилла Стюарт» перед подписанием контракта с «Фиорентиной», сообщает «Матч ТВ».

    Перед этим 29-летнему россиянину проверили сердце в римской поликлинике «Джемелли».

    «Почему выбрал «Фиорентину»? Потому что это топ-клуб. Почему так долго ехал в «Виллу Стюарт»? Педали крутил (в другой клинике)», – рассказал Кокорин.

    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • Первая тренировка 29-летнего россиянина в новом клубе запланирована на вторник, 26 января.
    • По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      Guinnesss 13 минут назад

      Успехов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14984

      vladimir-7 23 минуты назад

      Саня, будем наблюдать за твоей игрой в Фиорентине. Успехов!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +498

      кран 33 минуты назад

      Последний раз его так в суде фоткали)

      1
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