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    «Выбрал Флоренцию из-за ее красоты». Кокорин – о переходе в «Фиорентину»

    Нападающий Александр Кокорин назвал причину, по которой перешел из «Спартака» в «Фиорентину».

    «Очень рад находиться здесь. Я выбрал Флоренцию из-за ее красоты. Это самый красивый город в Европе, а «Фиорентина» – сильная команда с богатой историей.

    Постараюсь забить как можно больше голов и помочь команде выиграть титулы», – сказал Кокорин в интервью пресс-службе итальянского клуба.

    Также 29-летний россиянин рассказал, что хотел бы взять 91-й игровой номер.

    • Сегодня, 25 января, футболист должен пройти медобследование. После этого Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • Первая тренировка 29-летнего россиянина в новом клубе запланирована на вторник, 26 января.
    • По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.

    Кокорин: «Я во Флоренции. Очень рад быть здесь. Forza Viola!»

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    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 16:24
    Комментарии9
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      Рейтинг: +6296

      Alekxei Z. 13 минут назад

      А что был выбор ?

      0
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      Рейтинг: +156

      alefreddy 15 минут назад

      очень много обещаний

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6813

      Сильвербой 24 минуты назад

      Выбирал из сотни клубов? Завтра не пройдешь медосмотр и опять в некрасивую Москву?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18909

      bset 51 минуту назад

      Поведай хоть, из чего выбирал? Барселоне и Реалу отказал, наверное?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26371

      oyabun 1 час назад

      А что, разве был выбор? Просто фиалки единственные, кто не понял во что вляпываются. ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10981

      JTherry > oyabun 50 минут назад

      Манчини и Капелло руку приложили... оказывается, не только Федуна развести можно на деньги))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3458

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Я могу с уверенностью сказать, что Питер гораздо красивее, ибо был и там и там. А Сандро просто решил лизнуть новым работодателям

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      Рейтинг: +10981

      JTherry 1 час назад

      "я ее полюбил за ее красоту...")) Санек, не забудь в галерею Уфицци сходить, рядом с площадью Синьории находится, на Ламборджини въезд воспрещен...)

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      Рейтинг: +681

      Andrew01 > JTherry 7 минут назад

      А на Гранте?)))))))))

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