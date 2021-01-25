«Выбрал Флоренцию из-за ее красоты». Кокорин – о переходе в «Фиорентину»

Нападающий Александр Кокорин назвал причину, по которой перешел из «Спартака» в «Фиорентину».

«Очень рад находиться здесь. Я выбрал Флоренцию из-за ее красоты. Это самый красивый город в Европе, а «Фиорентина» – сильная команда с богатой историей.

Постараюсь забить как можно больше голов и помочь команде выиграть титулы», – сказал Кокорин в интервью пресс-службе итальянского клуба.

Также 29-летний россиянин рассказал, что хотел бы взять 91-й игровой номер.

Сегодня, 25 января, футболист должен пройти медобследование. После этого Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.

Первая тренировка 29-летнего россиянина в новом клубе запланирована на вторник, 26 января.

По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.

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Кокорин: «Я во Флоренции. Очень рад быть здесь. Forza Viola!»