Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    Кокорин: «Я во Флоренции. Очень рад быть здесь. Forza Viola!»

    Нападающий Александр Кокорин прилетел во Флоренцию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Фиорентиной».

    «Я во Флоренции. Я очень рад быть здесь. Forza Viola!» – сказал Кокорин в приветственном обращении.

    • Сегодня, 25 января, футболист должен пройти медобследование. После этого Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • Первая тренировка 29-летнего россиянина в новом клубе запланирована на вторник, 26 января.
    • По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Фиорентины»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:07
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +373

      Roma56 13 минут назад

      Уважуха, главное чтобы старался

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82163
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru