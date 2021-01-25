Кокорин: «Я во Флоренции. Очень рад быть здесь. Forza Viola!»

Уважуха, главное чтобы старался
Нападающий Александр Кокорин прилетел во Флоренцию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Фиорентиной».
«Я во Флоренции. Я очень рад быть здесь. Forza Viola!» – сказал Кокорин в приветственном обращении.
- Сегодня, 25 января, футболист должен пройти медобследование. После этого Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
- Первая тренировка 29-летнего россиянина в новом клубе запланирована на вторник, 26 января.
- По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
«Forza Viola!» #ForzaViola #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/UuP4u4HPlw— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) January 25, 2021