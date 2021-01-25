Кокорин: «Я во Флоренции. Очень рад быть здесь. Forza Viola!»

Нападающий Александр Кокорин прилетел во Флоренцию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Фиорентиной».

«Я во Флоренции. Я очень рад быть здесь. Forza Viola!» – сказал Кокорин в приветственном обращении.

Сегодня, 25 января, футболист должен пройти медобследование. После этого Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.

Первая тренировка 29-летнего россиянина в новом клубе запланирована на вторник, 26 января.

По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.