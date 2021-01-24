Сульшер: «Не скажу, что ван де Бек счастлив в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитника Донни ван де Бека не все устраивает в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил главный тренер Уле-Гуннар Сульшер.
«Не скажу, что Донни счастлив. Он хочет играть чаще. В команде есть футболисты, которые отлично выступают на позиции ван де Бека.
Моя ситуация, когда я в качестве игрока пришел в «Манчестер Юнайтед», похожа на ситуацию ван де Бека», – считает норвежец.
- В то же время манчестерцы не отпускают ван де Бека в аренду.
- Осенью ван де Бека купили за 39 миллионов евро.
- В составе «Юнайтед» игрок провел 21 матч, забил гол и сделал ассист.
Источник: Goal