Сульшер: «Не скажу, что ван де Бек счастлив в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитника Донни ван де Бека не все устраивает в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил главный тренер Уле-Гуннар Сульшер.

«Не скажу, что Донни счастлив. Он хочет играть чаще. В команде есть футболисты, которые отлично выступают на позиции ван де Бека.

Моя ситуация, когда я в качестве игрока пришел в «Манчестер Юнайтед», похожа на ситуацию ван де Бека», – считает норвежец.