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    ESPN: «Манчестер Юнайтед» не отпустит ван де Бека в аренду

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек не сменит команду во время зимнего трансферного окна.

    По информации ESPN, клуб готов отклонить все предложение об аренде голландца, который испытывает дефицит игровой практики в этом сезоне.

    Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер рассчитывает на хавбека и уверен, что он внесет свой вклад в борьбу за победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге Европы.

    • Осенью ван де Бека купили за 39 миллионов евро.
    • В составе «Юнайтед» игрок провел 21 матч, забил один гол и сделал один ассист.
    • На прошлой неделе сообщалось, что арендовать его намерен «Интер».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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