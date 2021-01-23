ESPN: «Манчестер Юнайтед» не отпустит ван де Бека в аренду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек не сменит команду во время зимнего трансферного окна.

По информации ESPN, клуб готов отклонить все предложение об аренде голландца, который испытывает дефицит игровой практики в этом сезоне.

Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер рассчитывает на хавбека и уверен, что он внесет свой вклад в борьбу за победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге Европы.