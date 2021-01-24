Журналист Скира: «Завтра «Фенербахче» сообщит о трансфере Озила»

Полузащитник Месут Озил завтра, 25 января, официально станет игроком «Фенербахче». Вскоре состоится и презентация.
«Фенербахче» работает над тем, чтобы сообщить о трансфере Озила в понедельник. Его карантин закончился. Презентация и пресс-конференция – в среду, 27 января», – сообщил инсайдер Николо Скира.
- Озил играл за «Арсенал» с 2013 года.
- На его счету 254 матча, 44 гола и 77 ассистов.
- «Фенербахче» в Суперлиге занимает 2-е место.
«Фенербахче» опубликовал фото прилета Озила в Турцию
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.