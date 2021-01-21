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Иванов: «Рано или поздно «Урал» сыграет в Лиге чемпионов»

21 января 2021, 11:50
9

Президент «Урала» Григорий Иванов продолжает верить в попадание своей команды в Лигу чемпионов.

– В одном из интервью вы сказали: «Моя цель – затащить «Урал» в Лигу чемпионов». Не погорячились?

– Немного не так. У меня действительно есть мечта, чтобы «Урал» сыграл в этом турнире. Но я же не сказал, когда она осуществится. Четких сроков не назвал, не обозначил. Не знаю, произойдет ли это при моей жизни. Но у меня есть уверенность, что рано или поздно «Урал» сыграет в Лиге чемпионов.

– На чем она основана?

– Многие люди в нашем городе, регионе любят футбол, обожают игру. Многие нам помогают.

Я знаю с детства Дмитрия Александровича Пумпянского (председатель совета директоров «Трубной металлургической компании», владелец группы компаний «Синара» – примечание «Бомбардира»). Знаю, как он любит наш город, спорт, футбол. Он очень амбициозный человек. Очень многого добился в бизнесе и хочет, чтобы и «Урал» был реально успешен.

Я ему благодарен за то, что он сохранил в Екатеринбурге большой футбол. Мы вместе с ним прошли эти 18 лет. Он вроде бы и в тени, но его поддержка просто неоценима. Низкий ему за это поклон. Так что я верю, что в Екатеринбурге будет звучать гимн Лиги чемпионов!

  • В текущем розыгрыше РПЛ «Урал» занимает 12-е место в таблице по итогам 19 туров.
  • Екатеринбургская команда только раз в истории выступала в еврокубках, дойдя до полуфинала Кубка Интертото-1996.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (9)
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САДЫЧОК
1611222569
Пустослов ! Однодневка !
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Давид59
1611226901
Если Пумпянский действительно хочет Лигу чемпионов увидеть надо бумажник пошире раскрыть. А так можно долго мечтать.
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Hektor 84
1611236156
Смешной идиот, либо в очередной раз решил хайпануть
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Ганнибал Лектор
1611240630
Да, было бы круто увидеть в Екб Лигу чемпионов. Но для этого в клуб надо вкладывать совершенно другого порядка деньги. А Синара, при всем к ней уважении, это не Газпром и не Лукойл. Вот если бы Урал также активно поддержали еще и УГМК, РМК и г-н Лисин, имеющий активы на Урале, то тогда гимн ЛЧ на улице Репина стал бы реальностью...
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Вальдемар IV
1611249020
если бы вы не ложились частенько под столицу с счетами вроде 7-1 то да
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ItalianFootball
1611301607
в 2223? когда ЛЧ станет ровней Кубку Содружества ?
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