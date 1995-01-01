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    Иванов: «Рано или поздно «Урал» сыграет в Лиге чемпионов»

    Президент «Урала» Григорий Иванов продолжает верить в попадание своей команды в Лигу чемпионов.

    – В одном из интервью вы сказали: «Моя цель – затащить «Урал» в Лигу чемпионов». Не погорячились?

    – Немного не так. У меня действительно есть мечта, чтобы «Урал» сыграл в этом турнире. Но я же не сказал, когда она осуществится. Четких сроков не назвал, не обозначил. Не знаю, произойдет ли это при моей жизни. Но у меня есть уверенность, что рано или поздно «Урал» сыграет в Лиге чемпионов.

    – На чем она основана?

    – Многие люди в нашем городе, регионе любят футбол, обожают игру. Многие нам помогают.

    Я знаю с детства Дмитрия Александровича Пумпянского (председатель совета директоров «Трубной металлургической компании», владелец группы компаний «Синара» – примечание «Бомбардира»). Знаю, как он любит наш город, спорт, футбол. Он очень амбициозный человек. Очень многого добился в бизнесе и хочет, чтобы и «Урал» был реально успешен.

    Я ему благодарен за то, что он сохранил в Екатеринбурге большой футбол. Мы вместе с ним прошли эти 18 лет. Он вроде бы и в тени, но его поддержка просто неоценима. Низкий ему за это поклон. Так что я верю, что в Екатеринбурге будет звучать гимн Лиги чемпионов!

    • В текущем розыгрыше РПЛ «Урал» занимает 12-е место в таблице по итогам 19 туров.
    • Екатеринбургская команда только раз в истории выступала в еврокубках, дойдя до полуфинала Кубка Интертото-1996.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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