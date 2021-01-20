Гончаренко – о Фуксе: «Восстановление идет гораздо быстрее. Нужны месяц-два»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитника Бруно Фукса.
- ЦСКА купил бразильца летом за 8 миллионов евро.
- Он получил травму в дебютном матче за московскую команду.
- В январе этого года Фукс получил рецидив повреждения.
«Из того, что мы сейчас видим, у него гораздо быстрее идет восстановление, чем предполагалось, поэтому надо увидеть его как можно быстрее в тренировочном процессе.
Но это все равно процесс не длинный. Может, месяц-два, будем смотреть по обстоятельствам», – сказал Гончаренко.
Источник: Ютуб-канал ЦСКА