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    Гончаренко – о Фуксе: «Восстановление идет гораздо быстрее. Нужны месяц-два»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитника Бруно Фукса.

    • ЦСКА купил бразильца летом за 8 миллионов евро.
    • Он получил травму в дебютном матче за московскую команду.
    • В январе этого года Фукс получил рецидив повреждения.

    «Из того, что мы сейчас видим, у него гораздо быстрее идет восстановление, чем предполагалось, поэтому надо увидеть его как можно быстрее в тренировочном процессе.

    Но это все равно процесс не длинный. Может, месяц-два, будем смотреть по обстоятельствам», – сказал Гончаренко.

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    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +330

      petlyra 1 минуту назад

      Это сначала месяц-два...

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