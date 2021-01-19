PR-менеджер Смолова Болотова: «Федор как птица Феникс. Он еще стрельнет так, что все обалдеют»

Елена Болотова, PR-менеджер нападающего «Локомотива» Федора Смолова, пообещала, что игрок наберет форму. Сейчас он восстанавливается от травмы.

– Сейчас он пройдет обследование, там скажут. Но он максимально делает все, чтобы быть в форме.

Режим соблюдает, питается правильно, потихонечку тренируется. Вот он на днях выкладывал фото, они вместе с Андреем Шевченко были.

Я в Феде не сомневаюсь, он еще стрельнет так, что все тут обалдеют.

– В «Локомотиве»?

– Где бы он ни был. Он с мощным потенциалом, какой-то суперуникальный человек. Это как птица Феникс, которая возрождается и творит.

В прошлом году Смолов был в аренде в «Сельте».

Рынок оценивает 30-летнего уроженца Саратова в 4,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ Смолов провел 12 матчей, забил 3 гола.

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