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  • PR-менеджер Смолова Болотова: «Федор как птица Феникс. Он еще стрельнет так, что все обалдеют»

PR-менеджер Смолова Болотова: «Федор как птица Феникс. Он еще стрельнет так, что все обалдеют»

19 января 2021, 17:15
37

Елена Болотова, PR-менеджер нападающего «Локомотива» Федора Смолова, пообещала, что игрок наберет форму. Сейчас он восстанавливается от травмы.

– Сейчас он пройдет обследование, там скажут. Но он максимально делает все, чтобы быть в форме.

Режим соблюдает, питается правильно, потихонечку тренируется. Вот он на днях выкладывал фото, они вместе с Андреем Шевченко были.

Я в Феде не сомневаюсь, он еще стрельнет так, что все тут обалдеют.

– В «Локомотиве»?

– Где бы он ни был. Он с мощным потенциалом, какой-то суперуникальный человек. Это как птица Феникс, которая возрождается и творит.

  • В прошлом году Смолов был в аренде в «Сельте».
  • Рынок оценивает 30-летнего уроженца Саратова в 4,5 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ Смолов провел 12 матчей, забил 3 гола.

PR-менеджер Болотова: «Коммерческий потенциал Джикии ограничен из-за его неевропейской внешности»

Источник: ютуб-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (37)
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MaxRnD
1611067372
Вот так вот с помощью PR птица курица в птицу Феникс превращается
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Алехсбургер.
1611068003
Удод. Тоже птица.Как стрельнёт-все балдеют.
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Play
1611068704
Подрочит на камеру тоже что ли?
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portero
1611070595
Ну если только вы отожжете совместный номер в стиле Дзюбы..
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Валерий2705
1611070614
Ска, только в России есть два потенциально талантливых нападающих 29-ти и 30-ти лет соответственно. В их потенциал верят агенты, соратники и некоторые уникумы. А по факту с игрой Феди в Локо, он стрельнёт разве что в сортире, так что стой под дверью, не проморгай) П.и.з.д.е.ц как у наших второсортных футболистов всё устроено, агенты ладно, у них ещё и на пиар менеджеров хватает. Играй б.л.я.д.ь в футбол нормально, и не надо будет тебя пиарить.
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aaaaahhhh
1611070952
в смысле воздух испортит???
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erma
1611074399
Я вспомнил как Шурик воспитывал своего подопечного Федю. Федя: "Шурик, а может, не надо? Это же не наш метод!" Шурик (встряхивая розги): "Надо, Федя, надо!"
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Боцман59rus
1611075862
Поздно спохватилась п,и,с,т,а. ... разрисованный европеец полный неликвид, пристрой его на чупа- чупс рекламу, цвет кожи позволяет
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Мага 13
1611078111
как говорится, раз в год и палка стреляет)) так и Федя, раз в год забьёт голешник какому-нибудь гранду, а все остальное время лавку полирует)
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PAREVG.
1611080405
Это ему на кавказ, на свадьбу, вот там и настреляется... Или сигареты начнет стрелять???
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