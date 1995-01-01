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    PR-менеджер Смолова Болотова: «Федор как птица Феникс. Он еще стрельнет так, что все обалдеют»

    Елена Болотова, PR-менеджер нападающего «Локомотива» Федора Смолова, пообещала, что игрок наберет форму. Сейчас он восстанавливается от травмы.

    – Сейчас он пройдет обследование, там скажут. Но он максимально делает все, чтобы быть в форме.

    Режим соблюдает, питается правильно, потихонечку тренируется. Вот он на днях выкладывал фото, они вместе с Андреем Шевченко были.

    Я в Феде не сомневаюсь, он еще стрельнет так, что все тут обалдеют.

    – В «Локомотиве»?

    – Где бы он ни был. Он с мощным потенциалом, какой-то суперуникальный человек. Это как птица Феникс, которая возрождается и творит.

    • В прошлом году Смолов был в аренде в «Сельте».
    • Рынок оценивает 30-летнего уроженца Саратова в 4,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ Смолов провел 12 матчей, забил 3 гола.

    PR-менеджер Болотова: «Коммерческий потенциал Джикии ограничен из-за его неевропейской внешности»

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    Источник: ютуб-канал Василия Конова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5678

      серега кашин 3 минуты назад

      что с каждым годом становиться все маловероятней

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