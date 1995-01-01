Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    PR-менеджер Болотова: «Коммерческий потенциал Джикии ограничен из-за его неевропейской внешности»

    Елена Болотова, PR-менеджер Федора Смолова и других спортсменов, объяснила, почему некоторым рекламодателям неинтересен защитник «Спартака» Георгий Джикия. Дело во внешности.

    – У кого [из российских футболистов] самый большой коммерческий потенциал?

    – У Федора Смолова. Мощный потенциал у Георгия Джикии. Он красавчик. Но есть ограничения у некоторых брендов: берут на роль амбассадора только людей с европейской внешностью.

    • Болотова работает не только со спортсменами, но и с представителями шоу-бизнеса.
    • Джикия – капитан «Спартака», игрок сборной России.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:45
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3061

      raritet 55 минут назад

      На месте Джикии я подал бы в суд.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6131

      САДЫЧОК > raritet 24 минуты назад

      Да этого Джикию гнать из Спартака-его уровень Пердив ! Каким образом он играет в Спартаке и Сборной НЕПОНЯТНО ! У него нет роста для Центра обороны, нет игры головой , паса , отбора , опеки , он постоянно убегает , оставляя свою позицию ! Кто лоббирует , это чудо ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4349

      Давид59 58 минут назад

      Самая европейская внешность у Мбапе

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1865

      Fusballer > Давид59 36 минут назад

      И у Озила.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82040
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru