PR-менеджер Болотова: «Коммерческий потенциал Джикии ограничен из-за его неевропейской внешности»

Елена Болотова, PR-менеджер Федора Смолова и других спортсменов, объяснила, почему некоторым рекламодателям неинтересен защитник «Спартака» Георгий Джикия. Дело во внешности.
– У кого [из российских футболистов] самый большой коммерческий потенциал?
– У Федора Смолова. Мощный потенциал у Георгия Джикии. Он красавчик. Но есть ограничения у некоторых брендов: берут на роль амбассадора только людей с европейской внешностью.
- Болотова работает не только со спортсменами, но и с представителями шоу-бизнеса.
- Джикия – капитан «Спартака», игрок сборной России.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
Источник: ютуб-канал Василия Конова