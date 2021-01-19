PR-менеджер Болотова: «Коммерческий потенциал Джикии ограничен из-за его неевропейской внешности»

Елена Болотова, PR-менеджер Федора Смолова и других спортсменов, объяснила, почему некоторым рекламодателям неинтересен защитник «Спартака» Георгий Джикия. Дело во внешности.

– У кого [из российских футболистов] самый большой коммерческий потенциал?

– У Федора Смолова. Мощный потенциал у Георгия Джикии. Он красавчик. Но есть ограничения у некоторых брендов: берут на роль амбассадора только людей с европейской внешностью.