Газзаев – о сокращении РПЛ: «Это преступление перед футболом. Только больные люди могут пойти на такое»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил против сокращения РПЛ до 12 клубов.

— Клубы РПЛ обсуждают идею сокращения лиги до 12 клубов. Какое ваше мнение?

— Сокращение РПЛ будет преступлением перед футболом. Мы же не карликовое государство, которое может позволить себе лигу из 12 или 14 команд.

Мы богатейшая страна, провели лучший ЧМ за всю историю мировых первенств, у нас построили великолепные стадионы, сделали инфраструктуру — и после этого всего взять и сократить РПЛ? Ну это бред.

Нужно понимать важность футбола в регионах — в экономическом, социальном, политическом вопросах. Во всех ведущих европейских национальных первенствах 18-20 команд.

— Но в Европе — частные клубы, у нас — бюджетные. Там умеют зарабатывать и не банкротятся так часто.

– Мы давно должны были начать переходить к новому формату: профессиональный спорт должен финансироваться исключительно за счет частных инвестиций или в крайнем случае государственно-частным партнерством. Мы все равно к этому придем рано или поздно.

Мы последние 10 лет вообще не конкурентоспособны в еврокубках, и это не зависит от того — уменьшим мы число команд или нет.

Нужно менять систему, уходить от государственного финансирования. Сейчас порядка 90 процентов клубов существуют, к сожалению, за счет регионального и федерального бюджета. Это не соответствует финансовому фейр-плей.

— Топ-клубы РПЛ могут поддержать идею сокращения лиги. Ради повышения конкурентности.

— Можно, конечно, устроить чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, и что мы получим? Вы где-нибудь такое вообще видели? Страна с 150 млн населения будет играть в двух-трех городах? Нельзя этого делать. Только больные люди, смотрящие футбол с самолета, могут пойти на такое.

А куда мы денем базы, стадионы ЧМ, инфраструктуру в городах, которую построили к турниру? Сейчас вот арена с Саранске и так никому не нужна. Что будет с остальными аренами, когда в РПЛ станет попасть еще сложнее из-за сокращения? Получается, вместо популяризации футбола мы проводим деградацию.

По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.

В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

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