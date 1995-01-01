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    Газзаев – о сокращении РПЛ: «Это преступление перед футболом. Только больные люди могут пойти на такое»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил против сокращения РПЛ до 12 клубов.

    — Клубы РПЛ обсуждают идею сокращения лиги до 12 клубов. Какое ваше мнение?

    — Сокращение РПЛ будет преступлением перед футболом. Мы же не карликовое государство, которое может позволить себе лигу из 12 или 14 команд.

    Мы богатейшая страна, провели лучший ЧМ за всю историю мировых первенств, у нас построили великолепные стадионы, сделали инфраструктуру — и после этого всего взять и сократить РПЛ? Ну это бред.

    Нужно понимать важность футбола в регионах — в экономическом, социальном, политическом вопросах. Во всех ведущих европейских национальных первенствах 18-20 команд.

    — Но в Европе — частные клубы, у нас — бюджетные. Там умеют зарабатывать и не банкротятся так часто.

    – Мы давно должны были начать переходить к новому формату: профессиональный спорт должен финансироваться исключительно за счет частных инвестиций или в крайнем случае государственно-частным партнерством. Мы все равно к этому придем рано или поздно.

    Мы последние 10 лет вообще не конкурентоспособны в еврокубках, и это не зависит от того — уменьшим мы число команд или нет.

    Нужно менять систему, уходить от государственного финансирования. Сейчас порядка 90 процентов клубов существуют, к сожалению, за счет регионального и федерального бюджета. Это не соответствует финансовому фейр-плей.

    — Топ-клубы РПЛ могут поддержать идею сокращения лиги. Ради повышения конкурентности.

    — Можно, конечно, устроить чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, и что мы получим? Вы где-нибудь такое вообще видели? Страна с 150 млн населения будет играть в двух-трех городах? Нельзя этого делать. Только больные люди, смотрящие футбол с самолета, могут пойти на такое.

    А куда мы денем базы, стадионы ЧМ, инфраструктуру в городах, которую построили к турниру? Сейчас вот арена с Саранске и так никому не нужна. Что будет с остальными аренами, когда в РПЛ станет попасть еще сложнее из-за сокращения? Получается, вместо популяризации футбола мы проводим деградацию.

    • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
    • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
    • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2438

      nemolod 2 часа назад

      "Надо менять систему,уходить от госфинансирования,куда мы денем базы,стадионы"-
      сразу вспоминается старая песня в исполнении Толкуновой - ГДЕ ТЫ РАНЬШЕ БЫЛ?
      Убери сейчас это финансирование и кто из клубов смогут существовать-ЦСКА,Спартак,Краснодар!Зенит-без Газпрома Локомотив без РЖД,Динамо без ВТБ,другие клубы без финансирования республиканских и областных бюджетов-просто закроются!

      0
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      Рейтинг: +228

      Sterh 2 часа назад

      Не понял. Какая связь между РПЛ и футболом?

      0
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      Рейтинг: +12786

      alarm 2 часа назад

      реально становится стыдно за спартаг после таких новостей

      0
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      Рейтинг: +6127

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Преступление-это вся последняя деятельность Газзаева. Нужно СОКРАЩАТЬ ! И наче Наш футбол будет уровня Люксембурга ! Какие регионы ? Они всё делают , чтобы население , этих регионов не дополучало , грубо говоря на жизнь !

      2
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      Рейтинг: +2712

      ФК Пупсик > САДЫЧОК 44 минуты назад

      До нуля сократить хочешь?

      1
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      Рейтинг: +19757

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Воровство из госбюджета - это самый процветающий в России "бизнес", за это не наказывают, поэтому частные клубы, где надо карячиться, никому не нужны. Галицкий исключение. Всё останется на своих местах, не волнуйтесь, господа, не кипишите!!! *****!

      3
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      Рейтинг: +18794

      bset > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Есть огромное количество людей, которые готовы корячиться. Только любой бизнес должен зарабатывать, поэтому ни один предприниматель не готов работать себе в минус, пока бюджет безвозмездно покрывает любые расходы клуба. Галицкий тут случайно затесался от большой любви к футболу. Он и сам постоянно заявляет, что работает в минус и что это никогда не окупится. Стоит отменить бюджетное финансирование, как выстроится очередь из частников, любителей футбола, которые не рисковали раньше заходить в этот бизнес. И вот они покажут, как развивать футбол надо, пока дилетанты-попрошайки будут слезы свои утирать, не зная, у кого теперь деньги выпрашивать.

      0
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      Рейтинг: +7532

      Hektor 84 2 часа назад

      Только хапуги уходят из футбола в чинуши

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