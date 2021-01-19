Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газзаев – о сокращении РПЛ: «Это преступление перед футболом. Только больные люди могут пойти на такое»

Газзаев – о сокращении РПЛ: «Это преступление перед футболом. Только больные люди могут пойти на такое»

19 января 2021, 08:58
18

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил против сокращения РПЛ до 12 клубов.

— Клубы РПЛ обсуждают идею сокращения лиги до 12 клубов. Какое ваше мнение?

— Сокращение РПЛ будет преступлением перед футболом. Мы же не карликовое государство, которое может позволить себе лигу из 12 или 14 команд.

Мы богатейшая страна, провели лучший ЧМ за всю историю мировых первенств, у нас построили великолепные стадионы, сделали инфраструктуру — и после этого всего взять и сократить РПЛ? Ну это бред.

Нужно понимать важность футбола в регионах — в экономическом, социальном, политическом вопросах. Во всех ведущих европейских национальных первенствах 18-20 команд.

— Но в Европе — частные клубы, у нас — бюджетные. Там умеют зарабатывать и не банкротятся так часто.

– Мы давно должны были начать переходить к новому формату: профессиональный спорт должен финансироваться исключительно за счет частных инвестиций или в крайнем случае государственно-частным партнерством. Мы все равно к этому придем рано или поздно.

Мы последние 10 лет вообще не конкурентоспособны в еврокубках, и это не зависит от того — уменьшим мы число команд или нет.

Нужно менять систему, уходить от государственного финансирования. Сейчас порядка 90 процентов клубов существуют, к сожалению, за счет регионального и федерального бюджета. Это не соответствует финансовому фейр-плей.

— Топ-клубы РПЛ могут поддержать идею сокращения лиги. Ради повышения конкурентности.

— Можно, конечно, устроить чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, и что мы получим? Вы где-нибудь такое вообще видели? Страна с 150 млн населения будет играть в двух-трех городах? Нельзя этого делать. Только больные люди, смотрящие футбол с самолета, могут пойти на такое.

А куда мы денем базы, стадионы ЧМ, инфраструктуру в городах, которую построили к турниру? Сейчас вот арена с Саранске и так никому не нужна. Что будет с остальными аренами, когда в РПЛ станет попасть еще сложнее из-за сокращения? Получается, вместо популяризации футбола мы проводим деградацию.

  • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
  • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
  • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

«Мы потеряем все, что завоевали». Семин – о сокращении РПЛ до 12 клубов

Прядкин – о реформе РПЛ: «12+12 – возможный, но не единственный вариант»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия Газзаев Валерий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1611036652
Только хапуги уходят из футбола в чинуши
Ответить
DOCTOR PENALTY
1611036793
Воровство из госбюджета - это самый процветающий в России "бизнес", за это не наказывают, поэтому частные клубы, где надо карячиться, никому не нужны. Галицкий исключение. Всё останется на своих местах, не волнуйтесь, господа, не кипишите!!! *****!
Ответить
САДЫЧОК
1611037023
Преступление-это вся последняя деятельность Газзаева. Нужно СОКРАЩАТЬ ! И наче Наш футбол будет уровня Люксембурга ! Какие регионы ? Они всё делают , чтобы население , этих регионов не дополучало , грубо говоря на жизнь !
Ответить
Закат ЕдРа
1611046710
Надо убирать Зянит и Сочи. Два антинародных проекта. И будет норм чемпионат. Никто покупать никого не будет!
Ответить
Hektor 84
1611047335
В РПЛ 4 московских и один питерский клуб. Если сократить до 12 преступного ничего не случится. Все кто против сокращения высказываются ворюги и казнокрады. Когда вы уже нажретесь баблом? Всё мало и мало! Лучше расскажи пёс где Алания?
Ответить
серега кашин
1611047727
газзаев старый марозматик и не понимает что наш футбол на половину мертв и этого добились такие как он
Ответить
ilichkadr
1611051447
"Только больные люди, смотрящие футбол с самолета, могут пойти на такое." Людей, вынашивавших идею создания российско-украинской футбольной лиги, здоровыми людьми так же не назовешь. Что касаемо арены в Саранске, то это вопросы к РФС, которые палец о палец не ударили, чтобы сохранить ФК "Мордовия". На очереди Ротор, где стадион уже поплыл. P.S. Давно пора спросить по-взрослому с ответственных за деградацию ПФЛ, ФНЛ.
Ответить
Garrincha58
1611052736
только больные люди могли предлагать объединить чемпионаты России и Украины
Ответить
Garrincha58
1611053142
Насрать на этот наш якобы футбол он давно не наш, а алигофренческий больше года не смотрю не хожу на стадион и не жалею надоели эти дрочкующие футболёры продажные судьи и всякая мразота думающая что они звёзды а сами бухарики и меняющие жён как перчатки и уклоняющиеся от алиментов. Лучше смотреть АПЛ или Серию А с ЛаЛигой чем наш прогнивший чемпионат
Ответить
Из Твери Леха
1611053248
Я бы удалил из РПЛ: Урал, Уфу, Тамбов и Химки. Все это явные прихлебатели из местных бюджетов, деньги из которых могли бы пойти на образование и медицину. Ну или развитие детского спорта.
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
2
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
3
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
3
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
38
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
6
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+