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    Сульшер – после гостевой ничьей с «Ливерпулем»: «Я разочарован»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча с «Ливерпулем». Команды сыграли на «Энфилде» вничью – 0:0.

    «Я разочарован. Этот результат можно будет считать хорошим только в том случае, если мы выиграем следующий матч.

    Мы прогрессировали по ходу игры и были сильнее в концовке. Некоторые футболисты «МЮ» могут играть лучше», – сказал Сульшер.

    • «Манчестер Юнайтед» не может выиграть у «Ливерпуля» на «Энфилде» пять лет подряд.
    • Сейчас команда занимает первое место в АПЛ.

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 22:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19743

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сульшер разочарован, Клопп - вдвойне!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44398

      portero 1 час назад

      Ключевые слова могут играть лучше, контратака не сработала, хотя попытки были хорошие. Могли и пропустить так результат на табло и он нормальный, выигрывайте следующие игры.
      Не думаю что Сульшер считает ничейку плохим результатом...

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