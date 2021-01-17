Сульшер – после гостевой ничьей с «Ливерпулем»: «Я разочарован»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча с «Ливерпулем». Команды сыграли на «Энфилде» вничью – 0:0.

«Я разочарован. Этот результат можно будет считать хорошим только в том случае, если мы выиграем следующий матч.

Мы прогрессировали по ходу игры и были сильнее в концовке. Некоторые футболисты «МЮ» могут играть лучше», – сказал Сульшер.