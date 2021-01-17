Озил попрощался с игроками и сотрудниками «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в ближайшее время перейдет в «Фенербахче».

Как пишет Sky Sports, 32-летний немец уже попрощался с игроками и сотрудниками лондонского клуба. Скоро он вылетит в Турцию и пройдет медосмотр перед переходом в новую команду.

Озил в твиттере опубликовал картинку со своими инициалами, окрашенными в цвета «Фенербахче».

Озил играл за «Арсенал» с 2013 года.

На его счету 254 матча, 44 гола и 77 ассистов.