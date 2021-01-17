Озил попрощался с игроками и сотрудниками «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в ближайшее время перейдет в «Фенербахче».
Как пишет Sky Sports, 32-летний немец уже попрощался с игроками и сотрудниками лондонского клуба. Скоро он вылетит в Турцию и пройдет медосмотр перед переходом в новую команду.
Озил в твиттере опубликовал картинку со своими инициалами, окрашенными в цвета «Фенербахче».
- Озил играл за «Арсенал» с 2013 года.
- На его счету 254 матча, 44 гола и 77 ассистов.
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Источник: Sky Sports