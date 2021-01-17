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    Озил попрощался с игроками и сотрудниками «Арсенала»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в ближайшее время перейдет в «Фенербахче».

    Как пишет Sky Sports, 32-летний немец уже попрощался с игроками и сотрудниками лондонского клуба. Скоро он вылетит в Турцию и пройдет медосмотр перед переходом в новую команду.

    Озил в твиттере опубликовал картинку со своими инициалами, окрашенными в цвета «Фенербахче».

    • Озил играл за «Арсенал» с 2013 года.
    • На его счету 254 матча, 44 гола и 77 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1612

      FRZZ 15 минут назад

      Бомбардир, что за ерунда, почему в Турецком чемпионате турнирная таблица не соответствует количеству набранных очков? Совсем поленились ?

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