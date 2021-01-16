Главные новости дня. «Локомотив» подписал Пабло, «Спартак» отказался от матча с «Зенитом»

В Италии сообщили о согласии Гайча на аренду в «Дженоа».

Официально: Пабло – новый игрок «Локомотива».

IFFHS признала Лева лучшим тренером десятилетия в сборных, Шевченко занял 17-е место.

Нойер – лучший вратарь десятилетия по версии IFFHS.

«Милан» объявил об аренде полузащитника «Торино» Мейте.

«Спартак» отказался от контрольной игры с «Зенитом» в ОАЭ.

«Точно так же можно сказать, что они отказались»: «Спартак» ответил на слова Семака об отмене игры с «Зенитом».

Озил намекнул на трансфер в «Фенербахче». Он состоится в ближайшие часы.

Хендрикс подписал контракт со «Спартаком».

Неймар: «Я – кумир, икона футбола».