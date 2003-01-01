Главные новости дня. «Локомотив» подписал Пабло, «Спартак» отказался от матча с «Зенитом»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 23:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +148

      PahaSpartak 18 минут назад

      Мы общаемся в атмосфере ненависти

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      Рейтинг: +44331

      portero 31 минуту назад

      Спартак и Зенит отказали друг другу, так наверное будет правильно...

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