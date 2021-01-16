Озил намекнул на трансфер в «Фенербахче». Он состоится в ближайшие часы

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил отреагировал на твит «Фенербахче», в котором написано: «Давай будем ночью и днем». Немец поставил два сердечка и песочные часы, намекнув, вероятно, на готовящееся объявление о трансфере.

The Athletic и инсайдер Николо Скира информируют, что о сделке объявят в ближайшие часы.

Озил не играет с марта.

За «Арсенал» он выступал с 2013 года.

На счету немца 254 матча, 44 гола и 77 ассистов.