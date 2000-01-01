Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Евсеев: «После поражения от «Милана» в 2003 году обиделся и на следующий день купил Land Cruiser 100»

    Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев рассказал, как отреагировал на поражение от «Милана» в феврале 2003 года (0:1). Он купил автомобиль, пытаясь успокоиться.

    «Спонтанные покупки? В 2003 году мы провели хорошую игру, но необязательно проиграли дома в Лиге чемпионов «Милану». Я обиделся и на следующий день купил Land Cruiser 100. Обиделся, потому что хорошо играли, но очков не набрали», – сказал Евсеев.

    • Больше всего матчей в карьере Евсеев провел за «Локомотив» (2000-2006 годы).
    • Он 6 раз становился чемпионом России.
    • Евсеев с осени не работает в футболе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Sports Интервью»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1237

      elessar arnor 34 минуты назад

      пеку булки с сыром

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13831

      derrik2000 36 минут назад

      Да уж...
      Вадик, в прочем как и все спортсмены-профессионалы - человек совсем из другого мира, обычным болельщикам непонятного.
      Вот бы всем ТАК "обижаться"! D

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19737

      DOCTOR PENALTY > derrik2000 5 минут назад

      Я готов так "обижаться" хоть каждый день.)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82003
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru