Евсеев: «После поражения от «Милана» в 2003 году обиделся и на следующий день купил Land Cruiser 100»

Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев рассказал, как отреагировал на поражение от «Милана» в феврале 2003 года (0:1). Он купил автомобиль, пытаясь успокоиться.
«Спонтанные покупки? В 2003 году мы провели хорошую игру, но необязательно проиграли дома в Лиге чемпионов «Милану». Я обиделся и на следующий день купил Land Cruiser 100. Обиделся, потому что хорошо играли, но очков не набрали», – сказал Евсеев.
- Больше всего матчей в карьере Евсеев провел за «Локомотив» (2000-2006 годы).
- Он 6 раз становился чемпионом России.
- Евсеев с осени не работает в футболе.
Источник: ютуб-канал «Sports Интервью»