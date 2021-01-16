Евсеев: «После поражения от «Милана» в 2003 году обиделся и на следующий день купил Land Cruiser 100»

Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев рассказал, как отреагировал на поражение от «Милана» в феврале 2003 года (0:1). Он купил автомобиль, пытаясь успокоиться.

«Спонтанные покупки? В 2003 году мы провели хорошую игру, но необязательно проиграли дома в Лиге чемпионов «Милану». Я обиделся и на следующий день купил Land Cruiser 100. Обиделся, потому что хорошо играли, но очков не набрали», – сказал Евсеев.