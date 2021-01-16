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  • Евсеев: «После поражения от «Милана» в 2003 году обиделся и на следующий день купил Land Cruiser 100»

Евсеев: «После поражения от «Милана» в 2003 году обиделся и на следующий день купил Land Cruiser 100»

16 января 2021, 22:59
6

Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев рассказал, как отреагировал на поражение от «Милана» в феврале 2003 года (0:1). Он купил автомобиль, пытаясь успокоиться.

«Спонтанные покупки? В 2003 году мы провели хорошую игру, но необязательно проиграли дома в Лиге чемпионов «Милану». Я обиделся и на следующий день купил Land Cruiser 100. Обиделся, потому что хорошо играли, но очков не набрали», – сказал Евсеев.

  • Больше всего матчей в карьере Евсеев провел за «Локомотив» (2000-2006 годы).
  • Он 6 раз становился чемпионом России.
  • Евсеев с осени не работает в футболе.

Источник: ютуб-канал «Sports Интервью»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан Локомотив Евсеев Вадим
Комментарии (6)
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derrik2000
1610827952
Да уж... Вадик, в прочем как и все спортсмены-профессионалы - человек совсем из другого мира, обычным болельщикам непонятного. Вот бы всем ТАК "обижаться"! D
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cruiniaforkerm
1610832869
хочешь трахнуть красивую девку?! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот, без денег и обязательств, все анонимно и бесплатно, можешь убедиться сам ------ http://srt.vg/amuro
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JTherry
1610832995
телеграм-каналы предполагают, что Евсеев будущий сменщик Николича, Семин назвал его своим преемником когда-то...
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petrucho-spb
1610959387
Похвастался, лучше в детдом съездил и помог .
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