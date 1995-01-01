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    Турбин, Волошин и Сухой отстранены от работы в РПЛ из-за худших оценок в первой части сезона

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц назвал причину отстранения от работы в матчах чемпионата России Алексея Сухого, Евгения Турбина и Николая Волошина.

    «Сухой, Турбин и Волошин отстранены на неопределенный срок по причине самых низких оценок по итогам первой части сезона», – объяснил Хачатурянц.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +872

      FROL001 1 час назад

      Потеря в армии ручных судеек Федуна. Гыгыгы

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