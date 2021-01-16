Турбин, Волошин и Сухой отстранены от работы в РПЛ из-за худших оценок в первой части сезона

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц назвал причину отстранения от работы в матчах чемпионата России Алексея Сухого, Евгения Турбина и Николая Волошина.
«Сухой, Турбин и Волошин отстранены на неопределенный срок по причине самых низких оценок по итогам первой части сезона», – объяснил Хачатурянц.
- В список судей РПЛ были включены Ян Бобровский, Антон Фролов и Артем Чистяков.
- Вернулись к работе ранее отстраненные Михаил Вилков и Владислав Безбородов.
- Всего в списке числится 20 рефери, которым можно обслуживать матчи Премьер-лиги.
Источник: «Чемпионат»