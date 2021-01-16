Турбин, Волошин и Сухой отстранены от работы в РПЛ из-за худших оценок в первой части сезона

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц назвал причину отстранения от работы в матчах чемпионата России Алексея Сухого, Евгения Турбина и Николая Волошина.

«Сухой, Турбин и Волошин отстранены на неопределенный срок по причине самых низких оценок по итогам первой части сезона», – объяснил Хачатурянц.