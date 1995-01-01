Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Турбин, Сухой и Волошин отстранены от судейства в РПЛ, Вилков и Безбородов вернулись к работе

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, какие арбитры отстранены от работы, а какие вновь будут обслуживать матчи чемпионата.

    «Трое арбитров пока покинули судейство в РПЛ на неопределенный срок – это Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин.

    Трое молодых судей Ян Бобровский, Антон Фролов и Артем Чистяков включены в список судей Премьер-лиги, но со звездочкой, пока они не получат лицензию для работы с VAR.

    Остальные, включая Михаила Вилкова и Владислава Безбородова, судить будут. В общей сложности на матчах РПЛ будут судить 20 арбитров», – сказал Хачатурянц.

    Также вернется к работе ассистент судьи Владислав Назаров, не получавший назначений после игры 29-го тура прошлого чемпионата между «Спартаком» и «Ахматом» (3:0). Тогда он, будучи лайнсменом, зафиксировал офсайд у Самуэля Жиго, в результате чего был отменен гол Эсекьеля Понсе. После подтверждения правильности своего решения со стороны VAR Назаров выразил удовлетворение, сжав кулак.

    «Муссировались слухи по поводу ассистента судьи Назарова, который показал излишние эмоции. Он возвращен – человек давно уже осознал свою ошибку. К нему нет никаких вопросов», – добавил Хачатурянц.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9757

      paracetamol 1 минуту назад

      Хачатурянца надо выгнать, тогда и судьи судить будут, а не за подачками побираться!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81998
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru