Турбин, Сухой и Волошин отстранены от судейства в РПЛ, Вилков и Безбородов вернулись к работе

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, какие арбитры отстранены от работы, а какие вновь будут обслуживать матчи чемпионата.

«Трое арбитров пока покинули судейство в РПЛ на неопределенный срок – это Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин.

Трое молодых судей Ян Бобровский, Антон Фролов и Артем Чистяков включены в список судей Премьер-лиги, но со звездочкой, пока они не получат лицензию для работы с VAR.

Остальные, включая Михаила Вилкова и Владислава Безбородова, судить будут. В общей сложности на матчах РПЛ будут судить 20 арбитров», – сказал Хачатурянц.

Также вернется к работе ассистент судьи Владислав Назаров, не получавший назначений после игры 29-го тура прошлого чемпионата между «Спартаком» и «Ахматом» (3:0). Тогда он, будучи лайнсменом, зафиксировал офсайд у Самуэля Жиго, в результате чего был отменен гол Эсекьеля Понсе. После подтверждения правильности своего решения со стороны VAR Назаров выразил удовлетворение, сжав кулак.

«Муссировались слухи по поводу ассистента судьи Назарова, который показал излишние эмоции. Он возвращен – человек давно уже осознал свою ошибку. К нему нет никаких вопросов», – добавил Хачатурянц.