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  • Турбин, Сухой и Волошин отстранены от судейства в РПЛ, Вилков и Безбородов вернулись к работе

Турбин, Сухой и Волошин отстранены от судейства в РПЛ, Вилков и Безбородов вернулись к работе

15 января 2021, 17:57
12

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, какие арбитры отстранены от работы, а какие вновь будут обслуживать матчи чемпионата.

«Трое арбитров пока покинули судейство в РПЛ на неопределенный срок – это Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин.

Трое молодых судей Ян Бобровский, Антон Фролов и Артем Чистяков включены в список судей Премьер-лиги, но со звездочкой, пока они не получат лицензию для работы с VAR.

Остальные, включая Михаила Вилкова и Владислава Безбородова, судить будут. В общей сложности на матчах РПЛ будут судить 20 арбитров», – сказал Хачатурянц.

Также вернется к работе ассистент судьи Владислав Назаров, не получавший назначений после игры 29-го тура прошлого чемпионата между «Спартаком» и «Ахматом» (3:0). Тогда он, будучи лайнсменом, зафиксировал офсайд у Самуэля Жиго, в результате чего был отменен гол Эсекьеля Понсе. После подтверждения правильности своего решения со стороны VAR Назаров выразил удовлетворение, сжав кулак.

«Муссировались слухи по поводу ассистента судьи Назарова, который показал излишние эмоции. Он возвращен – человек давно уже осознал свою ошибку. К нему нет никаких вопросов», – добавил Хачатурянц.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Безбородов Владислав Турбин Евгений Вилков Михаил Сухой Алексей Чистяков Артем Волошин Николай Фролов Антон Бобровский Ян
Комментарии (12)
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paracetamol
1610723718
Хачатурянца надо выгнать, тогда и судьи судить будут, а не за подачками побираться!
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MaxRnD
1610729356
Казарцев походу бессмертен ? Бегающая пародия на честное судейство ... Жесть
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NewLife
1610730219
По этому поводу в канаве у бомжей праздничная дрочка))
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Каратель помойников
1610730339
поехали гонорары транжирить,вилков поиздержался-сейчас заработает и опять на отдых,а этих вернут...круговорот судей в рпфл...ничего не меняется
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Есь Казарский
1610730859
Не стреляйте в пианиста,он играет ,как умеет...
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Павелий
1610733916
Вилков и Безбородов вернулись к работе = Зенит притянут за всё, что тянется, лишь бы сделать чемпионом.
Ответить
Fusballer
1610734982
Лицензия для работы с ВАР)))))
Ответить
хряк СМ
1610771705
Сжал кулак, махнул резко флажком, Федун в этом увидел предвзятость?
Ответить
Retiremen_VMF
1610794197
Ну хоть этого лайнсмена простили. Парень он сумасшедшего волнения, что допустил ошибку и позволил себе сжать кулак. Скоро они этих судей за не правильное моргание будут отстранять.
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zigbert
1610821121
О Вилкове как то уже начали забывать но он восстал из пепла.
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