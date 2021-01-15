Лесовой: «Я хотел в «Динамо», потому что не видел заинтересованности со стороны «Зенита»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой объяснил, почему в прошлом году выбрал московский клуб при переходе из тульского «Арсенала».

– Один наш общий знакомый, который хорошо тебя знает, сказал мне, что ты не пошел бы в «Зенит» даже на более высокую зарплату, если бы питерцы использовали право приоритетного выкупа. Почему?

– Да, у «Зенита» было такое право по соглашению, но я хотел в «Динамо». Не потому, что на питерцев осталась какая-то обида, поскольку меня не оставили в команде, отпустив в «Арсенал». Нет. Просто не видел заинтересованности со стороны «Зенита», а в «Динамо» она была.