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    Лесовой: «Я хотел в «Динамо», потому что не видел заинтересованности со стороны «Зенита»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой объяснил, почему в прошлом году выбрал московский клуб при переходе из тульского «Арсенала».

    Один наш общий знакомый, который хорошо тебя знает, сказал мне, что ты не пошел бы в «Зенит» даже на более высокую зарплату, если бы питерцы использовали право приоритетного выкупа. Почему?

    – Да, у «Зенита» было такое право по соглашению, но я хотел в «Динамо». Не потому, что на питерцев осталась какая-то обида, поскольку меня не оставили в команде, отпустив в «Арсенал». Нет. Просто не видел заинтересованности со стороны «Зенита», а в «Динамо» она была.

    • Лесовой был в «Зените» с 2015 по 2018 год.
    • «Динамо» купило хавбека за 1,8 миллиона евро.
    • В составе московской команды он забил четыре гола и сделал три ассиста в 13 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44283

      portero 21 минуту назад

      Семак к сожалению очень слабый тренер, прогрессирует и учится медленно...

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