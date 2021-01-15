«СЭ»: Гончаренко предложил ЦСКА белорусского тренера вратарей. Акинфеев выступил против

ЦСКА продолжает поиски нового тренера вратарей.

По информации «СЭ», главный тренер москвичей Виктор Гончаренко предложил на этот пост кандидатуру белорусского специалиста. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выступил против.

Ранее сообщалось, что капитан москвичей болезненно отреагировал на уход Сергея Овчинникова с поста тренера вратарей ЦСКА.