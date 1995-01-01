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    «СЭ»: Гончаренко предложил ЦСКА белорусского тренера вратарей. Акинфеев выступил против

    ЦСКА продолжает поиски нового тренера вратарей.

    По информации «СЭ», главный тренер москвичей Виктор Гончаренко предложил на этот пост кандидатуру белорусского специалиста. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выступил против.

    Ранее сообщалось, что капитан москвичей болезненно отреагировал на уход Сергея Овчинникова с поста тренера вратарей ЦСКА.

    • ЦСКА ранее объявил о перестановках в тренерском штабе Виктора Гончаренко. Кроме Овчинникова, клуб покинул Виктор Онопко.
    • Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 года.
    • Онопко работал в московском клубе с 2009 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +981

      кто там 1 час назад

      Т.е. эти кретины в руководстве сначала расстались со специалистами, потом начали искать им замену? дэбилы.
      Всех убрали кроме картофана, скоро всю Беларусь перетащит..

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