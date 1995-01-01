Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    «Иваныч, спасибо!» Акинфеев отреагировал на уход Овчинникова из ЦСКА

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал уход тренера Сергея Овчинникова из клуба.

    «Иваныч, спасибо! Работать с тобой очень интересно, особенно в сопровождении легендарного юмора. Жизнь продолжается, не сомневаюсь, у тебя впереди много успехов», – написал Акинфеев в инстаграме.

    • ЦСКА ранее объявил о перестановках в тренерском штабе Виктора Гончаренко. Кроме Овчинникова, клуб покинул Виктор Онопко.
    • Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 года.
    • Онопко работал в московском клубе с 2009 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Игоря Акинфеева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:44
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3458

      InterMilLano1908 32 минуты назад

      ну по сути с 14 года ЦСКА играл вяло, правильно что начали менять все и всях

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14740

      vladimir-7 > InterMilLano1908 3 минуты назад

      Смена должна быть, она убирает косность и добавляет новизну
      играм команды.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81675
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru