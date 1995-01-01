«Иваныч, спасибо!» Акинфеев отреагировал на уход Овчинникова из ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал уход тренера Сергея Овчинникова из клуба.

«Иваныч, спасибо! Работать с тобой очень интересно, особенно в сопровождении легендарного юмора. Жизнь продолжается, не сомневаюсь, у тебя впереди много успехов», – написал Акинфеев в инстаграме.