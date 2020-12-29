«Иваныч, спасибо!» Акинфеев отреагировал на уход Овчинникова из ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал уход тренера Сергея Овчинникова из клуба.
«Иваныч, спасибо! Работать с тобой очень интересно, особенно в сопровождении легендарного юмора. Жизнь продолжается, не сомневаюсь, у тебя впереди много успехов», – написал Акинфеев в инстаграме.
- ЦСКА ранее объявил о перестановках в тренерском штабе Виктора Гончаренко. Кроме Овчинникова, клуб покинул Виктор Онопко.
- Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 года.
- Онопко работал в московском клубе с 2009 года.
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Источник: инстаграм Игоря Акинфеева