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    Глава «Уфы»: «Вчера встретились с Газизовым. Он будет нам помогать»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о встрече с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

    «Вчера мы встретились с Газизовым. Шамиль – родной для клуба человек, а «Уфа» для него родной клуб. Естественно, далеко от нас он не отойдет, будет нам помогать. В каком качестве? Определимся чуть позже, пока рано говорить о должностях и постах. Могут быть самые разные варианты.

    Важен не вопрос формализма, а советы Шамиля Камиловича. Газизов – ходячая энциклопедия российского футбола. Для нас важнее, чтобы его мозг был в нашем распоряжении. Об этом мы точно договорились.

    Помогать Газизов будет во всех вопросах. Поедет ли он на сборы? Посмотрим, если билеты остались, то купим», – сказал Мурзагулов.

    • Газизов ушел из «Уфы» минувшим летом и был назначен на пост генерального директора «Спартака».
    • В декабре московский клуб его уволил.

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    Источник: «Чемпионат»

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