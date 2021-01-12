Защитника «Вест Хэма» Коуфала расспрашивали о полузащитнике «Спартака» Крале

Чешский защитник «Вест Хэма» Владимир Коуфал рассказал, что клуб заинтересован в трансфере полузащитник «Спартака» Алекса Крала.
«Буду рад, если Крал перейдет в «Вест Хэм». Меня расспрашивали о нем. Задавали вопросы о его характере и других вещах.
Конечно, еще не та стадия, когда «Вест Хэм» делает «Спартаку» предложение. Однако, Алекс – именно тот футболист, который мог бы нам помочь. Он сможет заменить Райса в случае, если тот уйдет на повышение», – приводит слова Коуфала Aktuálně.cz.
- В текущем сезоне Крал провел за «Спартак» 20 матчей и сделал три ассиста.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Источник: Aktuálně.cz