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    Защитника «Вест Хэма» Коуфала расспрашивали о полузащитнике «Спартака» Крале

    Чешский защитник «Вест Хэма» Владимир Коуфал рассказал, что клуб заинтересован в трансфере полузащитник «Спартака» Алекса Крала.

    «Буду рад, если Крал перейдет в «Вест Хэм». Меня расспрашивали о нем. Задавали вопросы о его характере и других вещах.

    Конечно, еще не та стадия, когда «Вест Хэм» делает «Спартаку» предложение. Однако, Алекс – именно тот футболист, который мог бы нам помочь. Он сможет заменить Райса в случае, если тот уйдет на повышение», – приводит слова Коуфала Aktuálně.cz.

    • В текущем сезоне Крал провел за «Спартак» 20 матчей и сделал три ассиста.
    • Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

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    Источник: Aktuálně.cz

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19719

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сидели три бабки на лавке возле подъезда...

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