Защитник Папастотопулос может перейти из «Арсенала» в «Дженоа»

«Арсенал» заинтересован в продаже защитника Сократиса Папастотопулоса. На футболиста претендует «Дженоа».

«Сократис действительно хороший игрок, но мы еще не знаем, пополнит ли он «Дженоа» в ближайшие дни», – цитирует Фабрицио Романо генерального директора генуэзцев Алессандро Царбано со ссылкой на Sky Sport Italia.