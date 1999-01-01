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    Защитник Папастотопулос может перейти из «Арсенала» в «Дженоа»

    «Арсенал» заинтересован в продаже защитника Сократиса Папастотопулоса. На футболиста претендует «Дженоа».

    «Сократис действительно хороший игрок, но мы еще не знаем, пополнит ли он «Дженоа» в ближайшие дни», – цитирует Фабрицио Романо генерального директора генуэзцев Алессандро Царбано со ссылкой на Sky Sport Italia.

    • Рынок оценивает 32-летнего футболиста в 4 миллиона евро.
    • В сезоне АПЛ он не провел ни матча.
    • Папастотопулос играл в «Дженоа» с 2008 по 2010 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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