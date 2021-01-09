Защитник Папастотопулос может перейти из «Арсенала» в «Дженоа»

«Арсенал» заинтересован в продаже защитника Сократиса Папастотопулоса. На футболиста претендует «Дженоа».
«Сократис действительно хороший игрок, но мы еще не знаем, пополнит ли он «Дженоа» в ближайшие дни», – цитирует Фабрицио Романо генерального директора генуэзцев Алессандро Царбано со ссылкой на Sky Sport Italia.
- Рынок оценивает 32-летнего футболиста в 4 миллиона евро.
- В сезоне АПЛ он не провел ни матча.
- Папастотопулос играл в «Дженоа» с 2008 по 2010 год.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.