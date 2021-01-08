«Реал» сыграет с «Алькояно», «Барселона» – с «Корнельей» и другие пары 1/16 финала Кубка Испании

Определились все пары 1/16 финала Кубка Испании.
«Реал» встретится с «Алькойано», а «Барселоне» в соперники досталась «Корнелья», выбившая в прошлом раунде турнира «Атлетико».
Полностью результаты жеребьевки доступны ниже:
«Корнелья» – «Барселона»
«Алькояно» – «Реал»
«Ибица» – «Атлетик»
«Кордоба» – «Реал Сосьедад»
«Леганес» – «Севилья»
«Алькоркон» – «Валенсия»
«Жирона» – «Кадис»
«Спортинг» (Хихон) – «Бетис»
«Эспаньол» – «Осасуна»
«Фуэнлабрада» – «Леванте»
«Райо Вальекано» – «Эльче»
«Тенерифе» – «Вильярреал»
«Пенья Депортива» – «Вальядолид»
«Навалькарнеро» – «Эйбар»
«Малага» – «Гранада»
«Альмерия» – «Алавес»