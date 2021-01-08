«Реал» сыграет с «Алькояно», «Барселона» – с «Корнельей» и другие пары 1/16 финала Кубка Испании

Определились все пары 1/16 финала Кубка Испании.

«Реал» встретится с «Алькойано», а «Барселоне» в соперники досталась «Корнелья», выбившая в прошлом раунде турнира «Атлетико».

Полностью результаты жеребьевки доступны ниже:

«Корнелья» – «Барселона»

«Алькояно» – «Реал»

«Ибица» – «Атлетик»

«Кордоба» – «Реал Сосьедад»

«Леганес» – «Севилья»

«Алькоркон» – «Валенсия»

«Жирона» – «Кадис»

«Спортинг» (Хихон) – «Бетис»

«Эспаньол» – «Осасуна»

«Фуэнлабрада» – «Леванте»

«Райо Вальекано» – «Эльче»

«Тенерифе» – «Вильярреал»

«Пенья Депортива» – «Вальядолид»

«Навалькарнеро» – «Эйбар»

«Малага» – «Гранада»

«Альмерия» – «Алавес»