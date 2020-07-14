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    «Реал» сыграет с «Алькояно», «Барселона» – с «Корнельей» и другие пары 1/16 финала Кубка Испании

    Определились все пары 1/16 финала Кубка Испании.

    «Реал» встретится с «Алькойано», а «Барселоне» в соперники досталась «Корнелья», выбившая в прошлом раунде турнира «Атлетико».

    Полностью результаты жеребьевки доступны ниже:

    «Корнелья» – «Барселона»

    «Алькояно» – «Реал»

    «Ибица» – «Атлетик»

    «Кордоба» – «Реал Сосьедад»

    «Леганес» – «Севилья»

    «Алькоркон» – «Валенсия»

    «Жирона» – «Кадис»

    «Спортинг» (Хихон) – «Бетис»

    «Эспаньол» – «Осасуна»

    «Фуэнлабрада» – «Леванте»

    «Райо Вальекано» – «Эльче»

    «Тенерифе» – «Вильярреал»

    «Пенья Депортива» – «Вальядолид»

    «Навалькарнеро» – «Эйбар»

    «Малага» – «Гранада»

    «Альмерия» – «Алавес»

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    Источник: Твиттер Королевской испанской футбольной федерации

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