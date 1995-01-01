Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    «Ливерпуль» не может договориться с Вейналдумом о новом контракте

    Переговоры между «Ливерпулем» и полузащитником Джорджиньо Вейналдумом о продлении соглашения пока не дали результата.

    По информации Sky Sports, футболист хочет остаться в мерсисайдском клубе, но настаивает на значительном повышении зарплаты.

    Действующий контракт между сторонами истекает ближайшим летом.

    • Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года.
    • В текущем сезоне голландец провел 24 матча и забил один гол.
    • За ситуацией с будущим 30-летнего хавбека следят «Барселона», «Реал» и «Интер».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81824
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru