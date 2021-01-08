«Ливерпуль» не может договориться с Вейналдумом о новом контракте

Переговоры между «Ливерпулем» и полузащитником Джорджиньо Вейналдумом о продлении соглашения пока не дали результата.

По информации Sky Sports, футболист хочет остаться в мерсисайдском клубе, но настаивает на значительном повышении зарплаты.

Действующий контракт между сторонами истекает ближайшим летом.