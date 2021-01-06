Mirror: «Арсенал» не может себе позволить полузащитника «Норвича» Буэндию

«Арсенал» заинтересован в атакующем полузащитнике клуба Чемпионшипа «Норвич» Эмилиано Буэндии. Однако трансфер игрока зимой маловероятен из-за недостатка финансов у лондонцев.
Аргентинец стоит на рынке 16 миллионов евро, а его контракт истекает в 2024 году.
- В сезоне Чемпионшипа Буэндия провел 19 матчей, забил 7 голов, сделал столько же результативных пасов.
- Игрок выступает в Англии с 2018 года.
- «Норвич» с отрывом лидирует в Чемпионшипе, куда вылетел по итогам прошлого сезона АПЛ.
Источник: Mirror