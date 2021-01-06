Mirror: «Арсенал» не может себе позволить полузащитника «Норвича» Буэндию

«Арсенал» заинтересован в атакующем полузащитнике клуба Чемпионшипа «Норвич» Эмилиано Буэндии. Однако трансфер игрока зимой маловероятен из-за недостатка финансов у лондонцев.

Аргентинец стоит на рынке 16 миллионов евро, а его контракт истекает в 2024 году.