Игрока «Антверпена» не пустили на тренировку из-за надетой в знак протеста футболки «Андерлехта»

Нападающий «Антверпена» Дидье Ламкель Зе не смог попасть на тренировку своего клуба.

Камерунец прибыл на базу в футболке «Андерлехта» – соперника «Антверпена» по чемпионату Бельгии. Работники клуба отказались впускать 24-летнего форварда внутрь, заблокировав двери.

Таким образом Зе попытался надавить на руководство клуба. Он хочет ускорить переход в «Панатинаикос».

Sitting here this morning admiring the pettiness of Royal Antwerp forward Didier Lamkel Zé showing up to training in a rival Anderlecht shirt as he tries to force a move to Panathinaikos.Of course they didn't let him in. pic.twitter.com/cp2mnHzIs8