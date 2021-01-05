FA не накажет Клоппа за критику арбитра Марринера

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп избежал наказания за критику работы судейской бригады Андре Марринера в матче с «Саутгемптоном» (0:1), сообщает ESPN.

После игры Клопп указал на ошибки арбитров. По его мнению, судьи проигнорировали два эпизода с возможным назначением пенальти в ворота «Саутгемптона». В частности, немец сказал: «Другие команды получили бы пенальти за это».

«Ливерпуль» остался на первом месте, но по потерянным очкам уступает первую строчку «МЮ».

«Ливерпуль» не побеждает в трех матчах АПЛ подряд впервые с мая 2018 года.

Клопп: «Другие команды получили бы пенальти. То, что Марринер сделал с Мане, – это ненормально»