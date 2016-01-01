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    FA не накажет Клоппа за критику арбитра Марринера

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп избежал наказания за критику работы судейской бригады Андре Марринера в матче с «Саутгемптоном» (0:1), сообщает ESPN.

    После игры Клопп указал на ошибки арбитров. По его мнению, судьи проигнорировали два эпизода с возможным назначением пенальти в ворота «Саутгемптона». В частности, немец сказал: «Другие команды получили бы пенальти за это».

    • «Ливерпуль» остался на первом месте, но по потерянным очкам уступает первую строчку «МЮ».
    • «Ливерпуль» не побеждает в трех матчах АПЛ подряд впервые с мая 2018 года.

    Клопп: «Другие команды получили бы пенальти. То, что Марринер сделал с Мане, – это ненормально»

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    Источник: ESPN

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