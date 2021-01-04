Главные новости дня. Роналду обогнал Пеле по числу голов за карьеру, Шевченко может возглавить «Челси»

Роналду обогнал Пеле по числу голов за карьеру. После этого бразилец обновил описание аккаунта в инстаграме, указав, что забил на 526 мячей больше
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