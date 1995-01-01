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    Месси не попал в символическую сборную 2020 года по версии L’Equipe

    Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную 2020 года.

    В состав сборной года не попал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Ранее аргентинец вошел в тройку лучших игроков 2020 года по версии ФИФА.

    Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);

    Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

    Полузащитники: Тиаго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария»), Неймар («ПСЖ»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

    Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»).

    Де Брюйне, Месси, Роналду и Левандовски – в символической сборной года по версии ФИФА

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер L'Equipe

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11056

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Да там и Криш лишний, тупа очередной раз занял чужое место, а по итогам 20 года явно место Мюллера

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      Рейтинг: +978

      кто там 1 час назад

      А его там и не должно было быть) как и в тройке от фифа.

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