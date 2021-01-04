Месси не попал в символическую сборную 2020 года по версии L’Equipe

Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную 2020 года.

В состав сборной года не попал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Ранее аргентинец вошел в тройку лучших игроков 2020 года по версии ФИФА.

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);

Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

Полузащитники: Тиаго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария»), Неймар («ПСЖ»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»).

Де Брюйне, Месси, Роналду и Левандовски – в символической сборной года по версии ФИФА