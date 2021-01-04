Худяков: «Тамбов» находится в подвешенном состоянии. Возможно, придется сняться с чемпионата»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что во время зимней паузы клуб может сняться с чемпионата.
— Есть ясность с зимними сборами команды?
— Планировали собраться 15 января в Крымске Краснодарского края. В Тамбове и Саранске таких возможностей нет, а Турция для нас тяжелый сценарий. Но это планы, конкретики пока нет. И по второму сбору полный туман.
Не хочу громких заявлений, однако если дальше так пойдет, быть может, придется сниматься с чемпионата. Находимся в сильно подвешенном состоянии. Общение с властями есть – решения нет.
- В середине декабря главный тренер команды Сергей Первушин говорил, что «игрокам пообещали со следующей недели начать закрывать долги».
- Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
Долги «Тамбова» выросли до 160-170 миллионов рублей
Источник: «Матч ТВ»