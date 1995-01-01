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    Худяков: «Тамбов» находится в подвешенном состоянии. Возможно, придется сняться с чемпионата»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что во время зимней паузы клуб может сняться с чемпионата.

    — Есть ясность с зимними сборами команды?

    — Планировали собраться 15 января в Крымске Краснодарского края. В Тамбове и Саранске таких возможностей нет, а Турция для нас тяжелый сценарий. Но это планы, конкретики пока нет. И по второму сбору полный туман.

    Не хочу громких заявлений, однако если дальше так пойдет, быть может, придется сниматься с чемпионата. Находимся в сильно подвешенном состоянии. Общение с властями есть – решения нет.

    • В середине декабря главный тренер команды Сергей Первушин говорил, что «игрокам пообещали со следующей недели начать закрывать долги».
    • Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

    Долги «Тамбова» выросли до 160-170 миллионов рублей

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6232

      Alekxei Z. 35 минут назад

      Ты уже каждые два месяца грозишься , так снимитесь и не е..те мозг.

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