Худяков: «Тамбов» находится в подвешенном состоянии. Возможно, придется сняться с чемпионата»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что во время зимней паузы клуб может сняться с чемпионата.

— Есть ясность с зимними сборами команды?

— Планировали собраться 15 января в Крымске Краснодарского края. В Тамбове и Саранске таких возможностей нет, а Турция для нас тяжелый сценарий. Но это планы, конкретики пока нет. И по второму сбору полный туман.

Не хочу громких заявлений, однако если дальше так пойдет, быть может, придется сниматься с чемпионата. Находимся в сильно подвешенном состоянии. Общение с властями есть – решения нет.

В середине декабря главный тренер команды Сергей Первушин говорил, что «игрокам пообещали со следующей недели начать закрывать долги».

говорил, что «игрокам пообещали со следующей недели начать закрывать долги». Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

Долги «Тамбова» выросли до 160-170 миллионов рублей