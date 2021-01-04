«С днем рождения, Олег Иванович!» «Спартак» поздравил Романцева с 67-летием

«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Олега Романцева. Ему исполнилось 67 лет.
«Игрок, капитан и самый титулованный тренер в истории клуба. Олегу Романцеву – 67!
С днeм рождения, Олег Иванович!» – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.
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Источник: твиттер «Спартака»