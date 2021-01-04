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    «С днем рождения, Олег Иванович!» «Спартак» поздравил Романцева с 67-летием

    «Спартак» поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Олега Романцева. Ему исполнилось 67 лет.

    «Игрок, капитан и самый титулованный тренер в истории клуба. Олегу Романцеву – 67!

    С днeм рождения, Олег Иванович!» – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

    Романцев – о замене Тедеско в «Спартаке»: «Не раздумывая назвал бы Карпина»

    Романцев: «Зенит» просто стер «Спартак». Оглушительный провал»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +218

      BRAZILES 31 минуту назад

      с днем рождения васОЛЕГИВАНЫЧ ----здоровья и удачи вам

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      Рейтинг: +4551

      Puddle 1 час назад

      Он еще не спился там? На платформах курского вокзала бычков меньше, чем после матча хряков, когда он тренировал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12649

      alarm 1 час назад

      зашибись заголовки:

      - «С днем рождения, Олег Иванович!»
      - Романцев: «Зенит» просто стер «Спартак». Оглушительный провал»

      ыыы)

      1
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      Рейтинг: +26242

      oyabun 2 часа назад

      С Днем рождения, Олег Иваныч! Тренер наших побед. Как нам сейчас не хватает такого.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22604

      пьяныйхоровод > oyabun 14 минут назад

      Какого такого ? Неужели ты думаешь , приди сейчас Романцев в Спартак - и ...вуаля ....будете "рвать" всех без разбора ? Скорее наоборот .
      P.S. Не хотел ничего дурного сказать в адрес именинника .

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