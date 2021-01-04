«С днем рождения, Олег Иванович!» «Спартак» поздравил Романцева с 67-летием

с днем рождения васОЛЕГИВАНЫЧ ----здоровья и удачи вам
«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Олега Романцева. Ему исполнилось 67 лет.
«Игрок, капитан и самый титулованный тренер в истории клуба. Олегу Романцеву – 67!
С днeм рождения, Олег Иванович!» – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.
Игрок, капитан и самый титулованный тренер в истории клуба. Олегу Романцеву – 67!С Днeм рождения, Олег Иванович! pic.twitter.com/juNq4vItvI— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 4, 2021
Романцев – о замене Тедеско в «Спартаке»: «Не раздумывая назвал бы Карпина»
Романцев: «Зенит» просто стер «Спартак». Оглушительный провал»