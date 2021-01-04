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  • Романцев: «Зенит» просто стер «Спартак». Оглушительный провал»

Романцев: «Зенит» просто стер «Спартак». Оглушительный провал»

4 января 2021, 14:49
17

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал причины поражения московского клуба в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

— Какое впечатление на первом этапе чемпионата произвел на вас «Спартак»?

— К сожалению, двоякое. Несколько хорошо проведенных встреч перечеркнул оглушительный провал в Питере. Самое печальное, что команда оказалась не готова к важнейшему во всех отношениях матчу чисто психологически.

Возможно, сказалось то, что не без помощи агентов, игроки уже до выхода на поле знали о решении Тедеско не продлевать контракт. Сейчас об этом можно только гадать. Так или иначе, но «Зенит» просто стер «Спартак», превзойдя его во всех компонентах.

Сколько шло разговоров про перебор в «Спартаке» нападающих. Но в этой встрече, если посчитать удары по воротам соперника, Ларссона с Понсе на поле как будто и не было. Не могу себе представить, чтобы так беспомощно когда-нибудь выглядел всегда заряженный на удар Володя Бесчастных.

И даже окажись здоровыми Соболев с Кокориным, по такой игре они вряд ли что-то могли бы изменить. А появление в атаке защитника Кутепова было воспринято как крик души.

— Три пропущенных в Питере мяча говорят и о проблемах в обороне?

— Причем, достаточно больших. Моментами «Зенит» устраивал в спартаковской штрафной игру в «квадрат», делая в ней все, что хотел. И то, что все мячи были забиты Максименко из центральной зоны, которую, кроме Джикия и Жиго должен был обязательно страховать еще и кто-то из опорных полузащитников, говорит о несогласованности действий защиты.

Есть закон: если уж ты возвращаешься в оборону, то должен точно знать — зачем. И на установках я всегда не уставал повторять — в своей штрафной играйте с соперником только один в один, иначе быть беде. Это — аксиома.

Романцев – о замене Тедеско в «Спартаке»: «Не раздумывая назвал бы Карпина»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Романцев Олег
Комментарии (17)
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oyabun
1609763235
Сколько уже об этом матче было сказано. Зачем ковыряться в незажившей до конца ране? Пусть всё плохое, в том числе и это поражение, останется в прошлом году. Надо смотреть в будущее. И желательно с оптимизмом! )
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mamba9090909
1609766344
Мало того, что размазали и стёрли, так ещё и мастер класс, для спартаковских напов, показали, забив сами себе, классически, грудью через вратаря.)))
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portero
1609769853
На самом деле Зенит хотел удурживать счёт 1:0 но Ловрен изменил игру и Зениту пришлось чуток побегать..... так что тут Ловрен своим голом заставил пахать Зенит....
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filosof sparty
1609770480
Да, это был безусловно самый убогий матч наших, за очень длительное время... Причём Зенит особенно ничего и не показывал, но они тупо хотели выиграть! А наши... В штаны ещё до свистка наделали и всё... Да, новость об уходе тренера неприятная, но как можно наплевать на всех остальных, кто за Вас переживает и так грубо насрать им всем в душу!??
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Главное Спартак без ЛЧ
1609772451
Аксиома - СпартаГ гуно, это знают все! =))))
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порт
1609773438
Главное Кокорин в порядке.
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zigbert
1609779218
Поражение неприятное но назвать "оглушительным провалом" вряд ли стоит. Удивительного в счете 3:1 совсем нет. А вот то что Спартак не был готов к игре психологически это очевидно. Но любое поражение чему то учит. Надо делать выводы и искать слабые места. Неподписание контракта Тедеско не такая уж весомая причина.
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Hektor 84
1609791021
Та удивляться то особо не чему, учитывая короткую скамейку Спартака. Усилить атаку и не кем было. Скорее поэтому и был уволен Газизов, тех кого он привел команду не усилили. Слабое усиление и малый состав, даже при том что Спартак не играл в евро кубках. На предыдущей ветке я писал про отсутствие поддержки иностранных тренеров в Спартаке. Я скептически относился к назначению Тедеско. Но он меня приятно удивил, начал русский язык изучать, да у него не атакующий спартаковский стиль, кстати тут больше вопрос к тому кто его назначал, но было четко видно во что играет команда. И про отсутствие поддержки. Вот есть тренер, у него своя четкая игровая модель, свое видение. Под эту модель ему нужны футболисты, так и приобретать нужно того к то ему нужен, а не то что плохо лежит. Кого ему припер Газизов? Урунова и Кокорина которые по такой схеме ни когда не играли, та они даже не хотят так играть. Ну и Мозеса, который играл в такой схеме, но под такого хлопца нужен хороший опорник, который за ним будет подчищать. Зачем было брать Мозеса? В Челси за ним подчищали Матич либо Канте, а в Интере Брозович, вот он и не торопился назад бегать. Жирный контракт кокоши отдельная тема. И не понятно кем зимой собирались усилить команду. Думаю Тедеско еще пару месяцев назад решил не продлевать контракт, посмотрел на этот бардак и отсутствие перспектив и поддержки. А выпуская Кутепова просто троллил Газизова и Федуна. По итогу ускользает очередной перспективный тренер, который в будущем возможно будет собирать трофеи. Федуна история с Эмери ни чему не научила. По поводу скакания на бровке отвечу просто мне пох что он на бровке делает, лишь бы Спартаку это приносило пользу. Каждый тренер эмоции проявляет по своему. Романцев сидел молча и курил, Слуцкий на всех стадиках кресла раскачал, Каррера тоже прыгал на бровке подсказывая своим как действовать, Бердыев четки теребил. Не нам его судить.
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paracetamol
1609829635
«Зенит» просто стер «Спартак» Это точно сказано. Вместе с прыгающим таракашкой в роли тренера - надо было добавить!
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Spirit_78
1609898510
Такая "порнушка" со Спартаком - не в интересах Зенита. Для развития нужна мощная конкуренция в РПЛ.
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