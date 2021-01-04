Романцев: «Зенит» просто стер «Спартак». Оглушительный провал»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал причины поражения московского клуба в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

— Какое впечатление на первом этапе чемпионата произвел на вас «Спартак»?

— К сожалению, двоякое. Несколько хорошо проведенных встреч перечеркнул оглушительный провал в Питере. Самое печальное, что команда оказалась не готова к важнейшему во всех отношениях матчу чисто психологически.

Возможно, сказалось то, что не без помощи агентов, игроки уже до выхода на поле знали о решении Тедеско не продлевать контракт. Сейчас об этом можно только гадать. Так или иначе, но «Зенит» просто стер «Спартак», превзойдя его во всех компонентах.

Сколько шло разговоров про перебор в «Спартаке» нападающих. Но в этой встрече, если посчитать удары по воротам соперника, Ларссона с Понсе на поле как будто и не было. Не могу себе представить, чтобы так беспомощно когда-нибудь выглядел всегда заряженный на удар Володя Бесчастных.

И даже окажись здоровыми Соболев с Кокориным, по такой игре они вряд ли что-то могли бы изменить. А появление в атаке защитника Кутепова было воспринято как крик души.

— Три пропущенных в Питере мяча говорят и о проблемах в обороне?

— Причем, достаточно больших. Моментами «Зенит» устраивал в спартаковской штрафной игру в «квадрат», делая в ней все, что хотел. И то, что все мячи были забиты Максименко из центральной зоны, которую, кроме Джикия и Жиго должен был обязательно страховать еще и кто-то из опорных полузащитников, говорит о несогласованности действий защиты.

Есть закон: если уж ты возвращаешься в оборону, то должен точно знать — зачем. И на установках я всегда не уставал повторять — в своей штрафной играйте с соперником только один в один, иначе быть беде. Это — аксиома.

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