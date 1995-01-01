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    Романцев: «Зенит» просто стер «Спартак». Оглушительный провал»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал причины поражения московского клуба в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

    — Какое впечатление на первом этапе чемпионата произвел на вас «Спартак»?

    — К сожалению, двоякое. Несколько хорошо проведенных встреч перечеркнул оглушительный провал в Питере. Самое печальное, что команда оказалась не готова к важнейшему во всех отношениях матчу чисто психологически.

    Возможно, сказалось то, что не без помощи агентов, игроки уже до выхода на поле знали о решении Тедеско не продлевать контракт. Сейчас об этом можно только гадать. Так или иначе, но «Зенит» просто стер «Спартак», превзойдя его во всех компонентах.

    Сколько шло разговоров про перебор в «Спартаке» нападающих. Но в этой встрече, если посчитать удары по воротам соперника, Ларссона с Понсе на поле как будто и не было. Не могу себе представить, чтобы так беспомощно когда-нибудь выглядел всегда заряженный на удар Володя Бесчастных.

    И даже окажись здоровыми Соболев с Кокориным, по такой игре они вряд ли что-то могли бы изменить. А появление в атаке защитника Кутепова было воспринято как крик души.

    — Три пропущенных в Питере мяча говорят и о проблемах в обороне?

    — Причем, достаточно больших. Моментами «Зенит» устраивал в спартаковской штрафной игру в «квадрат», делая в ней все, что хотел. И то, что все мячи были забиты Максименко из центральной зоны, которую, кроме Джикия и Жиго должен был обязательно страховать еще и кто-то из опорных полузащитников, говорит о несогласованности действий защиты.

    Есть закон: если уж ты возвращаешься в оборону, то должен точно знать — зачем. И на установках я всегда не уставал повторять — в своей штрафной играйте с соперником только один в один, иначе быть беде. Это — аксиома.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12640

      alarm 1 минуту назад

      очень стыдно за рылов)

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      Рейтинг: +26235

      oyabun 35 минут назад

      Сколько уже об этом матче было сказано. Зачем ковыряться в незажившей до конца ране? Пусть всё плохое, в том числе и это поражение, останется в прошлом году. Надо смотреть в будущее. И желательно с оптимизмом! )

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      Рейтинг: +13700

      derrik2000 > oyabun 1 минуту назад

      С НОВЫМ ГОДОМ! ))

      "Пусть всё плохое, в том числе и это поражение, останется в прошлом году. Надо смотреть в будущее. И желательно с оптимизмом! )"

      Здесь согласен полностью, но из того плохого, что осталось как в прошлом, так и до этого прошедших многих лет, НУЖНО ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ И ПРИНИМАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, чтобы это плохое опять не случилось.
      ОптимизЬм, конечно, вещь хорошая.
      Я бы даже сказал, НУЖНАЯ.
      Но оптимизЬм должен быть ОБОСНОВАННЫМ, т. е. основанным на чём-то начинающимся позитивном и уверенностью в том, что это позитивное не просто "пустило робкие ростки", а в ближайшем будущем станет основой существования чего-то или кого-то.
      А просто "оптимизЬм" - это, извини, сектантство или, если угодно, зомби.

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